Neuer Sci-Fi-Film sieht aus wie Rogue One und kommt bald auf Netflix, Fans wollen ihn auch im Kino sehen

Am 12. November 2023 erschien ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers von Starregisseur Zack Snyder. Der Film erscheint bald auf Netflix und erinnert an Rogue One: A Star Wars Story. In den Kommentaren bewundern die Fans die spektakulären Bilder und würden den den Film gerne auch im Kino sehen.

Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers ist die neueste Produktion von Starregisseur Zack Snyder, der für Blockbuster wie 300, Man of Steel oder Watchman – Die Wächter bekannt ist.

Wie man es bereits von seinen Filmen kennt, kündigt auch der Trailer zu Rebel Moon – Teil 1 ganz großes Kino an, mit einer ordentlichen Portion Action und epischen Szenen. Nun wünschen sich viele Fans in der Community auch einen großen Kino-Release.

Hier seht ihr den Trailer zum ersten Teil von Rebel Moon:

Die Community würde den Film auch gerne auf der großen Leinwand bestaunen

Was sagt die Community zum Trailer? In den Kommentaren unter dem offiziellen Trailer von Rebel Moon – Teil 1 auf YouTube liest man vor allem Begeisterung heraus.

Der bildgewaltige Trailer gefiel vielen so gut, dass sie den Netflix-Film gerne auch auf der großen Leinwand bewundern würden:

GoobzGaming: „Ich hoffe wirklich, dass dieser Film auch in die Kinos kommt, ich würde ihn sehr gerne auf der großen Leinwand sehen.“

devneelgoswami5675: „Wie kann es sein, dass dieser Film nicht als Mega-Blockbuster in die Kinos kommt ?! Dieser Film verdient es, auf den größten Leinwänden gesehen zu werden!“

TeamRemForever: „Als jemand, der sowohl Fantasy als auch Science Fiction liebt, muss ich sagen, dass dies wirklich verdammt großartig aussieht! Ich kann es kaum erwarten, dieses Spektakel zu sehen.“

Trotz der Hoffnungen der Fans, den Film auch auf der großen Leinwand bestaunen zu können, ist der neue Snyder-Film exklusiv für Netflix geplant – damit kann er auch nur über die Streamingplattform angeschaut werden (via Filmstarts).

Worum geht es in Rebel Moon? Die Geschichte dreht sich um Kora. Sie lebt in einer idyllischen Kolonie am Rande der Galaxie. Jedoch wird dem Frieden schnell ein Ende bereitet, als der Herrscher Balisarius mit seinen Soldaten einmarschiert und ihre Heimat besetzt.

Das kann Kora nicht auf sich sitzen lassen und sie sagt dem Imperium den Kampf an. Sie rekrutiert eine Truppe aus Kämpfern, um gemeinsam gegen die Unterdrücker zu kämpfen.

Das neue Sci-Fi-Projekt wird des Öfteren auch als Star Wars von Zack Snyder bezeichnet. Inspiriert ist die Geschichte zwar von Die sieben Samurai, doch Rebel Moon startete zunächst als Star-Wars-Pitch, der jedoch abgelehnt wurde, wie ihr hier bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen könnt.

Außerdem erinnert Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers bisher etwas an Rogue One: A Star Wars Story. Eine Protagonistin kämpft in einem Sci-Fi-Setting in einer Rebellion gegen ein übermächtig scheinendes Imperium, wobei sie von einer Gruppe unterschiedlicher Charaktere unterstützt wird.

Wann erscheint Rebel Moon – Teil 1? Schon bald könnt ihr euch das bildgewaltige Sci-Fi-Abenteuer auf Netflix anschauen. Ab dem 22. Dezember 2023 wird der erste Teil von Rebel Moon auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.

Wann folgt Rebel Moon – Teil 2? Mit Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin folgt dann am 19. April 2024 der nächste Teil.

