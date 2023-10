Dieser koreanische Action-Star verteilt Backpfeifen wie Bud Spencer – Den Film könnt ihr im Prime-Abo schauen

Die 80er waren voll von muskulöser Filmhelden, die ohne Angst sich jedem Feind entgegensetzten und ihn oft mit roher Gewalt besiegten, aber auch eine gewisse Art von Charme und Sympathie transportierten. Wer diese Art von Film vermisst, der wird heutzutage in Korea fündig und The Roundup ist das beste Beispiel dafür.

Worum geht es in The Roundup? Ma Seok-do ist der stellvertretende Leiter der Abteilung für Schwerverbrechen bei der Geumcheon Polizeistation und ermittelt am Anfang des Films in Vietnam, da dort regelmäßig Koreaner verschwinden, die im Urlaub oder wegen Geschäftsreisen dort sind.

Schnell findet er mit seinem Team heraus, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Dieser schafft es aber, in Vietnam zu fliehen und landet in Südkorea. Nun liegt es an Ma Seak-do und seinem Team den Serienmörder zu finden und aufzuhalten.

Ein Held wie früher

Ma Seok-do wird von Ma Dong-seok gespielt, den viele wahrscheinlich aus seiner Nebenrolle in Train to Busan kennen, der durch seine Physis und sein heldenhaftes Agieren dort auch ein Fan-Liebling wurde. Und auch in The Roundup ist er der große Star. Durch seine Physis und sein respektloses Verhalten strahlt er genau die Coolness aus, die viele Helden von früher ausstrahlten.

Auch die Ideale von Ma sind so simpel wie effektiv. Er möchte einfach seinen Job machen und die Leute beschützen. Die Karriereleiter aufsteigen ist im egal, und so hat er auch keine persönliche Hintergrundgeschichte mit seinem Gegenspieler.

Gleichzeitig transportiert die Figur aber auch einen gewissen Charme. Insbesondere, wenn er mit seinem Chef Jeon Il-man diskutiert, weil er sich eigentlich hätte bedeckt halten sollen. Gleichzeitig sorgt er sich aber auch um sein Team, welches aus vielen jungen Ermittlern besteht. Die Dynamik des gesamten Teams wird besonders im viel zu engen Büro deutlich.

Gute Action aus Südkorea

Allein durch seine Präsenz wird jeder Kampf aufgewertet, und wenn er Backpfeifen und Schläge verteilt, ist es immer wuchtig und kraftvoll inszeniert. Es sind jetzt keine Kampfszenen wie in einem The Raid, sondern eher wie in Bud-Spencer-Filmen. Durch seine Stärke und Physis sitzt jeder Schlag und fesselt den Zuschauer.

Dabei gibt es interessante Schauplätze wie eine Tiefgarage oder das grandiose Finale im Bus. Durch die Drehorte in Korea sind viele der gezeigten Locations eine gute Mischung aus düsteren Ecken der Stadt sowie modernen Gebäuden, wie einem Einkaufszentrum. Hierbei sind die Szenen auch explizit und reizen das FSK von 16 ganz gut aus.

Wo kann man den Film schauen? Habt ihr ein „Amazon Prime“-Abo, dann könnt ihr den Film dort auf deutscher Sprache schauen. Ansonsten gibts physische Releases und kaufbare Streaming-Optionen bei Amazon und Apple TV.

Wer Lust auf gute Action im Stile der 80er hat, für den lohnt sich der Blick in The Roundup auf jeden Fall. Bislang gibt es mit dem Film „The Outlaws“ auch eine quasi-Fortsetzung und eine richtige Fortsetzung namens „The Roundup: No Way Out“, die im Dezember bei uns erscheint.

