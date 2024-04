Steven Spielberg reichte zwei Blockbuster ein und bekam so endlich seinen Uni-Abschluss

Steven Spielberg ist heute einer der berühmtesten Regisseure, der mit Filmen wie „E.T. – Der Außerirdische“, „Indiana Jones“ oder „Der weiße Hai“ internationale Berühmtheit erlangte. Einmal halfen ihm zwei seiner Blockbuster sogar dabei, seinen Uni-Abschluss zu bekommen.

Steven Spielberg begann schon früh als Filmemacher zu arbeiten. Zwar schloss er die High School ab und schrieb sich an der California State University ein, doch nach drei Jahren verließ er diese wieder, um sich ganz seinen Filmen zu widmen – einen Abschluss hatte er nicht.

Mehrere Jahrzehnte später, im Jahr 2001, kehrte er dann zur California State University zurück, um einen zweiten Versuch zu starten. Also legte er sich ein Pseudonym zu und arbeitete weitestgehend remote, um die Aufmerksamkeit seiner Kommilitonen zu umgehen.

Für zwei Fächer konnte Spielberg seine Kinofilme nutzen

Wie halfen ihm seine Blockbuster im Studium? Tatsächlich konnte der Filmemacher auch zwei seiner Werke für sein Studium nutzen.

So belegte er etwa einen Kurs in Paläontologie, also der Wissenschaft, die sich auf die Geschichte des Lebens konzentriert und sich etwa mit den fossilen Überresten von Pflanzen, Tieren und Bakterien auseinandersetzt (via education.nationalgeographic.org).

Dafür hatte Steven Spielberg mit Jurassic Park natürlich den perfekten Blockbuster parat und reichte diesen kurzerhand ein, um den Kurs zu bestehen.

Für ein anderes Fach, „Advanced Filmmaking“ (auf Deutsch: fortgeschrittenes Filmemachen), nahm der Regisseur einfach sein mehrfach ausgezeichneten Film Schindlers Liste her, um seine Leistungspunkte zu erhalten.

Machte Steven Spielberg seinen Abschluss? Am Ende erhielt der Starregisseur seinen Abschluss in „Film and Electronic Arts“.

Im Nachhinein bezeichnete er sein Studium als „längster Postproduktionszeitraum“ seines Lebens (Quelle: collider.com).

Am Tag seiner Abschlussfeier offenbarte er dann auch seine wahre Identität und kam auf die Bühne, während die Band der Universität zur Feier des Tages das Musikthema von Indiana Jones spielte.

