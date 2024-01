Indiana Jones bekommt ein eigenes Spiel und Fans lieben das 1. Gameplay: „Alles, was ich mir hätte wünschen können“

Der ikonische Filmheld und Abenteurer Indiana Jones bekommt 2024 ein eigenes Spiel und das erste Gameplay überzeugt bereits die Fans.

Was ist das für ein Spiel? Der legendäre Filmheld und Abenteurer Indiana Jones bekommt ein Spiel, das von MachineGames entwickelt wird und bereits 2024 für Xbox Series X|S und PC erscheinen soll. Gespielt wird in der First-Person-Perspektive und ihr selbst schlüpft in die Haut von Indy.

Das Spiel trägt den Titel Indiana Jones and the Great Circle und spielt im Jahr 1937, zeitlich zwischen den Filmen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „der letzte Kreuzzug“. Dabei setzt das Spiel auf all das, was Indiana Jones ausmacht: das Erkunden von antiken Tempeln, das Lösen von Rätseln und den Einsatz von Indys legendärer Peitsche.

Einen Vorgeschmack auf die Handlung sowie erstes Gameplay zu Indiana Jones and the Great Circle seht ihr im Reveal-Trailer:

Indiana Jones and the Great Circle zeigt erstes Gameplay im Reveal-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Indy deckt die Hintergründe eines mysteriösen Diebstahls auf

Worum geht es in dem Spiel? Zu Beginn des Spiels arbeitet Indy gerade am Marshall College, als er mitten in der Nacht durch das Zerbrechen eines Fensters aufwacht. Ein Dieb ist in das Museum des College eingebrochen und Indy läuft los, um den Einbrecher zu stellen.

Doch Indy kann den groß gewachsenen Eindringling nicht aufhalten und dieser entkommt mit einem historisch unbedeutenden Artefakt. Das weckt die Neugier des legendären Abenteurers und Indy macht sich auf den Weg zum Vatikan, um herauszufinden, warum ausgerechnet dieses Artefakt gestohlen wurde.

Auch in Indiana Jones and the Great Circle wird es wieder einen Bösewicht geben, auf den Indy während der Handlung trifft. Dieser Bösewicht heißt Emmerich Voss.

Voss wird als sehr intelligenter Mann beschrieben, der von dem menschlichen Verstand und dessen Manipulation besessen ist.

Mit der Peitsche durch die Tempel

Was wissen wir über das Gameplay? Wie MachineGames verriet, setzt das Gameplay von Indiana Jones and the Great Circle auf drei grundlegende Aspekte:

Nahkampf

Stealth

Gunplay

Es wird verschiedene Situationen geben, in denen ihr euch an euren Gegnern vorbeischleicht oder sie hinterrücks und leise ausschaltet. Ebenso könnt ihr hin und wieder auch zu Schusswaffen greifen, die ihr beispielsweise einer bewusstlosen Wache abgenommen habt.

Die größte Besonderheit des Gameplay ist jedoch der Einsatz von Indys Peitsche. Mit dieser könnt ihr kämpfen und Gegnern die Füße wegziehen. Ebenso ist sie zur Ablenkung einer Wache geeignet oder um mit ihr ein Hindernis zu überwinden. So kann Indy sie als Griff einsetzen, um ein langes Seil entlangzurutschen oder er kann die Peitsche als Enterhaken verwenden, um eine hohe Mauer zu erklimmen.

Doch natürlich dürfen in einem “Indiana Jones”-Spiel auch verschiedene Rätsel und Puzzle nicht fehlen. Obendrein stoßt ihr bei der Erkundung von verlorenen Tempeln oder den ägyptischen Pyramiden auf verschiedene Fallen und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

MachineGames fasste das Spiel mit den Worten zusammen: Je genauer ihr hinseht, desto mehr könnt ihr entdecken.

Generell möchte das Spiel, dass ihr zuerst denkt, denn so wird die Indy-Erfahrung am besten vermittelt. Damit euch das gelingt, gibt es im Spiel immer verschiedene Wege, um ein Gebiet abzuschließen.

Fans von Indy lieben den Trailer

Wie kommt der Trailer an? Richtig gut. In den Kommentaren auf YouTube gibt es viele Fans von Indiana Jones, die sich bereits auf das Spiel freuen.

Eine Auswahl der Kommentare seht ihr hier:

dhruvo100: “So enthüllt man ein Spiel. Spoilerfreie Zwischensequenzen, ein bisschen Gameplay, Echtzeit-Visualisierung und Kampf. Dieser Trailer gab mir alles, was ich über dieses Spiel wissen wollte und ehrlich gesagt sieht es cool aus!”

HamSammichOG: „Das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Sie haben den Kampf so gestaltet, wie er in den Filmen gekämpft hat.”

Lunarian3575: „Zu sehen, dass mein Kindheitsheld ein Spiel wie dieses bekommt, ist alles, was ich mir gewünscht habe.“

AlfredFJones1776: „Indiana Jones Spiele haben einen besonderen Platz in meinem Herzen.“

kjoligbris: „Ich war mir nicht sicher, was ich erwarten sollte, als sie sagten, dass sie ein Indiana-Jones-Spiel entwickeln würden. Aber es sieht nach einem großen Spaß aus.“

Was wissen wir zu dem Entwicklerstudio? MachineGames ist bekannt für die Spiele Wolfenstein: The New Order, The Old Blood, The New Colossus und Youngblood und ist ebenso wie Bethesda ein Tochterunternehmen der US-amerikanischen Holdinggesellschaft ZeniMax Media.