5 Spiele, die auf Filmen, Serien oder Büchern basieren und genau deshalb richtig gut sind

Seit einigen Jahren ist die Zahl richtig guter Lizenzspiele deutlich gewachsen. Mal basieren sie auf Filmen oder Serien, mal auf Büchern und Comics. Wir stellen euch im Folgenden fünf Empfehlungen für PC (Steam) und die aktuellen Konsolen vor, die den Kern ihrer Vorlage perfekt treffen.

Die Spiele auf dieser Liste sind vor allem in einer Hinsicht richtig gut: Sie schaffen es, das, was ihre Vorlage ausmacht, in das Medium Spiel zu übertragen. Das hier ist kein Ranking, die Reihenfolge deshalb rein zufällig.

1. The Witcher 3

Entwickler: CD Projekt RED | Release: 19.05.2015 | Plattformen: PC (Steam), Xbox One/SeriesX, PS4/5, Switch

The Witcher 3 – PS4-Trailer

Ja, The Witcher ist nun wahrlich kein Geheimtipp. Darum soll es hier aber auch nicht gehen. Die Videospielreihe basiert auf den Romanen und Kurzgeschichten des polnischen Autors Andrzej Sapkowski.

Und polnisch ist das Stichwort: The Witcher 3 orientiert sich stark an den Mythen und Legenden des Landes, sowie der europäischen Folklore. Uninspirierte Klischees sind hier die Ausnahme. Das Spiel lässt sich in diesem Punkt nicht vom Fantasy-Mainstream beeinflussen, sondern geht den Weg der Bücher. Es erzählt eine erwachsene Geschichte in einem düsteren Universum voller Gewalt, Rassismus und Armut.

Außerdem ähneln viele der zahlreichen Nebenquests in Sachen Erzählstruktur den Kurzgeschichten, die Sapkowski geschrieben hat. Ganz nach dem Motto: Kurze, kreative Geschichten, die in Erinnerung bleiben und dem Universum und seinen Figuren erzählerischen Unterbau geben. Noch dazu sind diese Figuren plastisch geschrieben und die Dialoge wirken authentisch. Dass man freiwillig hunderte Stunden in das Spiel versenkt, beweist, dass die Welt aus den Büchern fasziniert und bei der Stange hält.

2. Alien Isolation

Entwickler: Creative Assembly | Release: 07.10.2014 | Plattformen: PC (Steam), Xbox 360/One/SeriesX, PS3/4/5, Switch, iOS, Android

Alien: Isolation – Launch Trailer

Der Autor dieser Zeilen ist ein echter Angsthase. Zwar liebe ich Horrorfilme, bei Spielen überlege ich aber immer zweimal, ob ich mich der Erfahrung aussetzen soll. Im Fall von Alien Isolation habe ich mich aber an den Controller gewagt. Angst hatte ich trotzdem an vielen Stellen, vor allem da das Spiel es wunderbar schafft, die Atmosphäre von Ridley Scotts erstem Alien-Film zu transportieren.

Das bedeutet: Ständige Angst, dem Alien über den Weg zu laufen. Wann immer man seine näherkommenden Schritte hört, steigt der Puls. Das piepende Geräusch des Bewegungsmelders treibt einen noch dazu in den Wahnsinn.

Speichern kann man nur an festgelegten Punkten im Level, sterben wird man oft. Das erhöht zusätzlich die Angst, vom Alien erwischt zu werden. Passiert das, ist der Tod fast unausweichlich. Damit schafft das Spiel eine ernstzunehmende Bedrohung, die dem Alien aus dem Film in nichts nachsteht.

Dass sich das Spiel an Teil 1 der Filmreihe orientiert, und nicht am wesentlich Action-geladereren zweiten Teil, ist eine große Stärke. Würde man mit der Gatling Gun im Anschlag gegen das Alien kämpfen, ginge der Reiz des auf Horror getrimmten Spiels verloren.

3. Star Wars: Jedi Fallen Order

Entwickler: Respawn Entertainment | Release: 15.11.2019 | Plattformen: PC (Steam), Xbox One/SeriesX/S, PS4/5, Stadia

Star Wars Jedi: Fallen Order – Launch Trailer

Star Wars hat mittlerweile so einige gute Spiele hervorgebracht. Man denke nur an die Rollenspiele von Bioware, oder die Battlefront-Serie. Eines der jüngeren Spiele ist Jedi Fallen Order.

Es erzählt die Geschichte des jungen Padawan Cal Kestis und ist nach dem Ende von Episode 3 der Filmreihe angesiedelt. Das an sich ist nicht wirklich revolutionär, doch das Spiel schafft es, die Geschichte seines Protagonisten mit toller Inszenierung und viel Gefühl zu erzählen. Fallen Order ist ebenso tragisch wie dramatisch, wobei auch herzerwärmende Aspekte wie unser kleiner Begleiter BD-1 nicht zu kurz kommen. Die perfekte Packung Star Wars eben.

Die Spielwelt, die an sich recht linear aufgebaut ist, arbeitet viel mit Environmental Storytelling und erinnert im besten Sinne an klassische Metroidvania. Eines der Highlights sind aber sicher die Kämpfe und ihr Gameplay. Mit dem Lichtschwert bewaffnet, tritt Protagonist Cal Kestis gegen zahlreiche Gegner an. Die Kämpfe erinnern dabei an die Souls-Spiele und sind auch ähnlich knackig. Durch die Gegnermassen zu säbeln macht dabei unglaublich viel Spaß und lässt uns wie ein echter Jedi fühlen. Also genau das, was man von einem Spiel mit „Jedi“ im Titel erwartet.

