Macher des Kult-Hits Fallout: New Vegas zeigen neues Gameplay zu Avowed, begeistern die Fans

Während der Xbox Developer Direct 2024 war Avowed einer der Titel, der einen neuen Gameplay-Trailer zeigen konnte. Der Fokus des Videos lag neben den unterschiedlichen Biomen und den Entscheidungsmöglichkeiten bei Quests auf dem Kampfsystem. Das gezeigte Material kommt bei Spielern gut an.

Was ist das Besondere am Kampfsystem? In Avowed wird es möglich sein, schnell zwischen Nah- und Fernkampfwaffen sowie speziellen Fertigkeiten zu wechseln. Im Video ist zu sehen, dass der Charakter per Knopfdruck zwischen allen möglichen Waffenarten wechseln kann.

Das Kampfsystem soll nicht simples „Hack’n’Slash“ sein, sondern Echtzeitentscheidungen vom Spieler abverlangen. Je nach Gegnertyp und persönlichen Präferenzen sei eine andere Waffenkombination notwendig.

Das äußert sich in der Freiheit, dass Spieler ihr Loadout frei gestalten können. Folgende Kombinationen sind beispielsweise möglich:

Revolver und Schild

Zauberstab und Schwert

2 Revolver

2 Zauberstäbe

So hätten Spieler die Möglichkeit, ihren eigenen Spielstil auszuleben. Sie könnten durch das nahtlose Wechseln der Waffen selbst bestimmen, wie sie in unterschiedlichen Situationen reagieren, so Obsidian Entertainment.

Das Video aus der Präsentation könnt ihr euch hier anschauen:

Avowed – Das Kampfsystem im Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Viele Freiheiten gibt es auch bei den Quests

Was für Entscheidungsfreiheiten habe ich? Wie schon in The Outer Worlds ist es möglich, den Ausgang von Quests zu bestimmen. An bestimmten Punkten erhalten wir nämlich unterschiedliche Optionen bei Dialogen, sodass sich ein anderer Verlauf ergibt.

Im Video wird ein NPC gezeigt, der uns eine Situation schildert. In diesem Fall können Spieler entscheiden, ob sie ihm glauben und ein Item aushändigen oder eine Lüge unterstellen. Dann würde es zum Kampf mit dem NPC kommen.

Wie sehen die Biome aus? In Avowed wird es unterschiedliche Landschaften geben. Im Trailer sind Wüsten, Felslandschaften und Wälder zu sehen. Die lumineszierenden Pilze und merkwürdigen Pflanzen verleihen dem Kontinent eine Alien-Optik.

Wann erscheint das Spiel? Avowed soll irgendwann im Herbst 2024 erscheinen. Ein genauer Termin steht noch aus.

Was sagen Spieler dazu? In den Kommentaren gibt es viele Fans, die positive Worte für das Gameplay-Material übrighaben. Viele der Kommentierenden freuen sich darauf, den Kampfstil auszuprobieren, bei dem Spieler zwei Zauberstäbe nutzen.

Wir haben euch einige Kommentare herausgesucht, damit ihr ein Bild von der Grundstimmung bekommt:

stormblade3408: „Als sie sagte: ‘Wir begrüßen moralische Nuancen und Grauzonen’, dachte ich reflexartig, ‘Ja, genau’, weil ich es gewohnt bin, dass mit Schlagwörtern um sich geworfen wird, aber dann erinnerte ich mich daran, was ich in PoE I und II durchmachen musste. Ich habe also sehr viel Vertrauen in Obsidian auf diesem Gebiet.“

Chuckkkkkstar: „Ich habe nicht erwartet, dass es so gut aussieht. Ich bin wirklich gespannt darauf.“

UnlimitedProduction1: „Von dem Moment an, als Obsidian den ersten Teaser-Trailer zeigte, war ich mehr als gespannt auf Avowed. Jetzt kommt es im Herbst 2024. Jeder bei Obsidian hat großartige Arbeit geleistet. Das ist das Spiel, auf das ich mich am meisten freue in diesem Jahr. Ich weiß, dass es ausgezeichnet sein wird.“

Es gibt aber auch Kritik: Ein User schreibt beispielsweise, dass sich das Trefferfeedback noch verbessern sollte. Es gäbe nicht genug Reaktion darauf, wenn ein Gegner geschlagen wird.

Solltet ihr euch auf Avowed freuen, könntet ihr die Zeit zum Beispiel mit Fallout 76 überbrücken. In 2024 winken nämlich neue Inhalte: „Wir sind noch lange nicht fertig“: Fallout 76 hat Marke von 17 Millionen Spielern geknackt, verrät neue Inhalte für 2024