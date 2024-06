Johnny Depp schnappte Tom Cruise die Hauptrolle in einem Kultfilm weg und feierte seinen ersten großen Erfolg

Wie der Film mit Tom Cruise oder Michael Jackson in der Hauptrolle ausgesehen hätte, kann nur spekuliert werden. Letztendlich passten die Figur und Johnny Depp aber perfekt zusammen und gaben dem Schauspieler die Möglichkeit, seine exzentrische Art auf der Leinwand auszuleben. Habt ihr Lust auf Filme mit ihm bekommen? Auf MeinMMO haben wir 7 unheimliche Tipps für euch – nicht nur an Halloween zu empfehlen.

Wie ging die Geschichte aus? Am Ende konnte Depp trotzdem überzeugt werden, dem Treffen eine Chance zu geben. Es verlief wohl so gut, dass Tim Burton ihm für die Rolle zusagte.

Der Autor von „Fear and Loathing in Las Vegas” hat Johnny Depp im Film sein eigenes Auto anvertraut

Tim Burton war gerade auf dem Weg, ein Regie-Star zu werden. Er hatte Beetlejuice oder auch Batman gedreht und damit Erfolge gefeiert, auch wenn der Film um DCs dunklen Rächer nicht von allen verstanden wurde. Dann stand Edward mit den Scherenhänden auf seinem Plan. Johnny Depp dachte, Burton würde ihn auf keinen Fall besetzen, wenn „jeder in Hollywood hinter der Rolle her ist“.

Der Text war wunderschön. Die Figur war wunderschön. Ich glaube, was mich emotional angezogen hat, war, dass Edward ich war. Es ist genau das, was ich tun sollte.

