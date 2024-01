Disney zahlte Johnny Depp 68 Millionen Dollar für einen siebenminütigen Auftritt

Dass Hollywood-Schauspieler Gagen in Höhe von mehreren Millionen Dollar erhalten, ist kein Geheimnis. So bekam der Fluch-der-Karibik-Star Johnny Depp von Disney einmal 68 Millionen Dollar für gerade einmal 7 Minuten Screentime.

Durch seine exzentrischen Rollen als Captain Jack Sparrow in den „Fluch der Karibik“-Filmen oder Charlie und die Schokoladenfabrik wurde Johnny Depp zu einem gefragten Hollywood-Star, für dessen Gage einige Filmstudios bereit waren, tief in die Tasche zu greifen.

So bekam Johnny Depp von Disney etwa in der Vergangenheit für nur wenige Minuten Screentime eine Gage im achtstelligen Bereich.

Laut The Telegraph soll Johnny Depp für seine Rolle in dem Disney-Film Alice in Wunderland aus dem Jahr 2010 ganze 68 Millionen US-Dollar erhalten haben.

In dem Abenteuer- und Fantasyfilm unter der Regie von Tim Burton spielte er den verrückten Hutmacher. Zwar ist das eine sehr bekannte Figur aus dem berühmten Buch-Klassiker von Lewis Carroll, jedoch ist sie nicht allzu oft in dem Disney-Streifen zu sehen.

Johnny Depp kommt in seiner Rolle gerade einmal auf sieben Minuten Screentime. Umgerechnet erhielt er damit pro Minute, die er in Alice in Wunderland zu sehen ist, ganze 9,7 Millionen Dollar.

