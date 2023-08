Das sagte Batman-Regisseur Tim Burton zur Kritik an seinen Filmen: „Diese Leute haben die Rolle nicht verstanden“

Regisseur Tim Burton äußerte sich in einem Video zu Kritiken an seinen Batman-Verfilmungen und erklärte, was viele an seiner Umsetzung der Figur nicht verstanden hätten.

Batman (1989) war der erste Film zum dunklen Ritter unter der Regie von Tim Burton. Im Jahr 1992 folgte mit Batmans Rückkehr eine Fortsetzung unter demselben Regisseur, bevor Joel Schumacher dann den DC-Helden 1995 mit Batman Forever in eine neue Richtung lenkte.

In einem YouTube-Video sprach Tim Burton über die Kritik, die an seinen beiden Filmen geäußert wurde und erklärte, was viele an der Hauptfigur nicht verstanden hätten.

Hier seht ihr einen Trailer zu Batmans Rückkehr mit Michael Keaton in der Hauptrolle:

Es ist gewollt, dass ihr Batman so wenig zu Gesicht bekommt

In dem Video erzählte der Regisseur, welche Kritiken er mitbekommen hatte. So hätten sich einige Leute darüber beschwert, dass der Joker der Hauptfigur im ersten Film die Show gestohlen habe.

Der zweite Film wurde laut seiner Aussage dafür kritisiert, wie wenig Batman zu sehen sei. Statt ihm stünden mit Catwoman und dem Pinguin wieder andere Figuren zu sehr im Fokus der Geschichte und überschatteten die Hauptfigur.

Hier könnt ihr das Video selbst sehen, in dem Tim Burton auf die Kritik eingeht. Springt dazu zu 7:20:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt via YouTube

Auf diese Kritiken gab Tim Burton die Antwort: „Ich hatte immer das Gefühl, dass diese Leute meiner Meinung nach, die Rolle des Charakters Batman, der er ist, nicht verstanden haben […].“

Weiter erklärte der Regisseur, welchen Gedanken er bei der Umsetzung von Batman in den Filmen verfolge und wieso es eine bewusste Entscheidung war, den Superhelden eher im Hintergrund agieren zu lassen:

Dieser Typ möchte so versteckt wie möglich bleiben, im Schatten bleiben, und so wenig wie möglich von sich preisgeben. All diese Sachen. Er wird nicht die gesamte Leinwandzeit, mit großen Reden und Herumtanzen in der Batcave einnehmen. Ich hatte immer das Gefühl, dass es in ausreichender Menge und im richtigen Maß da war. Tim Burton via YouTube

Wieso Michael Keaton die Rolle in „Batman Forever“ ablehnte, könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen.

Auch über die Entscheidung Michael Keaton erneut in Batmans Rückkehr als Bruce Wayne zu casten, äußerte sich der Regisseur im Rahmen des Videos sehr zufrieden.

So hatte er sich damals gefreut, dass der Schauspieler bereit war, noch einmal in den Anzug des ikonischen DC-Charakters zu schlüpfen.

Gal Gadot war kurz davor, die Schauspielerei aufzugeben – Bekam dann die Rolle von Wonder Woman