Gal Gadot sprach für eine „geheime Rolle“ vor, wurde dann eine der stärksten Superheldinnen überhaupt

Die Schauspielerin Gal Gadot war schon kurz davor, ihrem Beruf den Rücken zu kehren. Da bekam sie das Angebot, für eine „geheime Rolle“ vorzusprechen. Das Projekt stellte sich als DC-Heldin Wonder Woman heraus.

Wonder Woman ist eine der bekanntesten und stärksten Superheldinnen überhaupt. Mit übermenschlicher Kraft, Schnelligkeit, der Fähigkeit zu Fliegen und unerschütterlichem Kampfgeist macht die DC-Heldin selbst griechischen Gottheiten Konkurrenz.

Im Jahr 2016 war Gal Gadot das erste Mal als Wonder Woman in Zack Snyders Film Batman v Superman: Dawn of Justice zu sehen. Später erhielt ihre Figur dann auch zwei eigene Filme.

Die Schauspielerin Gal Gadot erzählte in der The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vom 24. Mai 2017 die Geschichte hinter ihrer großen DC-Rolle und davon, dass sie zuerst gar nichts von ihrer großen Chance wusste.

„Ich wusste überhaupt nichts“

Gal Gadot war an einem Punkt in ihrer Schauspielkarriere angekommen, an dem sie kurz davor war, dem Beruf endgültig den Rücken zu kehren.

Sie hatte viele Vorsprechen hinter sich, bei denen sie beinahe die Rolle bekommen hätte, dann aber doch wieder abgelehnt wurde. „Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch mitmachen kann“, meinte Gadot frustriert zu ihrem Ehemann.

Dann bekam sie einen Anruf von Regisseur Zack Snyder. Er wolle sie zu einem Vorsprechen für eine „geheime Rolle“ einladen. Da Gadot eh nichts zu verlieren hatte, sagte sie zu.

Sie bekam zwar einen Text, erhielt aber keinerlei Kontext, was die Geschichte oder die Figur anging. „Ich wusste überhaupt nichts“ erklärte Gal Gadot.

Wie sie in einem anderen Interview mit Variety erzählte, habe sie habe beim Vorsprechen Szenen aus Pulp Fiction vorgelegt bekommen.

Das Vorsprechen lief gut für die Schauspielerin und sie flog nach Israel, um dort bei einem kleinen Film mitzumachen. Währenddessen war sie sich immer noch nicht sicher, ob sie weiterhin in ihrem Beruf arbeiten möchte.

Erneut erhielt Gadot einen Anruf für das Projekt: Dieses Mal war sie zu einem Kameratest eingeladen. Daraufhin fragte Schauspielerin, um was für eine Rolle es sich eigentlich handelte.

Von ihrer Agentur erhielt sie nur die Antwort: „Das haben sie dir nicht gesagt?“ Das verneinte Gadot und fragte sich, warum eine solch große Geheimniskrämerei um das Projekt gemacht werde.

Erst zwei Tage danach erfuhr Gal Gadot bei einem Telefonat, um welche Rolle es sich eigentlich handelte. Zack Snyder rief sie an und klärte sie darüber auf, dass es dabei die ganze Zeit um die bekannte DC-Heldin Wonder Woman ging. Gadot war begeistert.

Sechs Wochen später dachte die Schauspielerin gar nicht mehr an die Rolle. Da bereits so viel Zeit vergangen war, ging sie davon aus, dass jemand anderes gecastet wurde.

Während sie im Flugzeit saß, bekam Gal Gadot dann doch von ihrer Agentur gesagt: Sie habe die Rolle von Wonder Woman in Zack Snyders Film bekommen.

