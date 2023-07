Marvel-Bösewicht hatte niemals für seine Rolle vorgesprochen, wollte eigentlich der Held sein

Der neuste Trailer stellt euch Season 1 von Diablo 4 vor, die "Season of the Malignant".

Mit wehendem, blonden Haar und Hammer in der Hand sieht man den Schauspieler in dem kurzen Clip der Audition. „Ich denke, wir sind uns einig, dass sie den richtigen Schauspieler [für die Rolle] gefunden haben“, stellt Tom Hiddleston danach lachend fest.

„Ich habe niemals für Loki vorgesprochen. Ich habe nur für Thor vorgesprochen, was verrückt ist “ , erklärt der Schauspieler in der Talkshow.

Tom Hiddleston spricht 2009 für den ersten Thor-Film vor. Zu der Zeit kann der Schauspieler noch nicht im Ansatz ahnen, was das Projekt später einmal für seine Karriere bedeuten würde: „Ich dachte, ich würde für einen [normalen] Film vorsprechen. Eine interessante Rolle in einem interessanten Film.“

Als Gott der Lügen macht Loki seinem Bruder Thor das Leben schwer. In mehreren Marvel Verfilmungen, wie etwa The Avengers und inzwischen sogar in einer eigenen Serie tritt der Schauspieler immer wieder in das Kostüm des nordischen Gottes.

