Ein Film mit Johnny Depp scheiterte an den Kinokassen, gewann aber 2 Oscars: „Einer der meist übersehenen Filme, die je gemacht wurden“

Dennoch stellte sich Ed Wood als finanzieller Reinfall heraus, was die Box Office-Zahlen betrifft: Das geschätzte Budget des Films lag bei 18 Millionen $. Der weltweite Kinoertrag betrug jedoch gerade einmal rund 5,8 Millionen $ (via the-numbers.com ).

Burtons großartiges Meisterwerk, schade, dass es so wenige bemerkt haben. Als einer der am meisten übersehenen Filme aller Zeiten macht “Ed Wood” für Tim Burton das, was “Malcolm X” für Spike Lee und “JFK” für Oliver Stone war: Er ruiniert alle Erwartungen, die man an Tim Burton haben kann, denn er hat hier einen Standard gesetzt, den er nie wieder erreichen wird […].

Mehrere Rezensionen bezeichnen den Film sogar als den besten von Tim Burton überhaupt. So schreibt etwa Nutzer JawsofJosh etwa via IMDb :

