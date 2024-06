Ein Spieler will von einem Steam-Konkurrenten wissen, ob er seine vielen Spiele vererben darf – Sie antworten

In den Antworten auf den Beitrag auf X.com weisen Nutzer darauf hin, dass eine Übertragung durch einen Richter per richterlichen Beschluss, nicht mehr ganz freiwillig wirkt und dies wohl vielleicht auch bei einem Steam-Account funktionieren könne.

Der Support wird in jedem Fall euer Anliegen prüfen und sein „Bestes tun, um dies zu ermöglichen“ zitiert Dexerto auf X . Ob hier wie bei Valve von Fall zu Fall entschieden wird, ist unklar. Entgegen dem Beitrag von Dexerto weist der Nutzer @slippyfox auf X.com darauf hin, dass die Benutzervereinbarung von GOG unter Punkt 3.3 sich wie folgt zitieren lässt: „Dein GOG-Konto und deine GOG-Inhalte […] können nicht an andere Personen weitergegeben, verkauft, verschenkt oder übertragen werden.“ Es ist aber möglich, dass GOG für diesen Fall von der Vereinbarung abweicht.

Sollte der Fall eintreten, benötigt ihr in Amerika eine Kopie der sogenannten „court order“. Das Gegenstück zur „court oder“ ist in Deutschland ein richterlicher Beschluss.

Nachdem diese Antworten die Runde bei den Spielern gemacht hat, wollten Spieler wohl auch wissen, wie es mit der Konkurrenz von Steam aussieht. Deshalb fragten sie GOG (ihr kennt es vielleicht noch als Good Old Games) an und bekamen tatsächlich eine Antwort.

