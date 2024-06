Entwickler spielt seine Games nach dem Release erst 5 bis 10 Jahre später – Erklärt den Vorteil

Hat das auch einen Vorteil? Ja, die lange Pause hat einen Vorteil für den Entwickler. Wie er selbst auf X.com schreibt, kehrt er nach der langen Zeit gerne in die Spiele zurück und bewundert die kleinen Bereiche oder gar eine kleine Ecke, um die sich jemand so sorgfältig gekümmert habe.

Wer ist der Entwickler? Der Entwickler Harvey Smith arbeitete an Spielen wie Dishonored, Dishonored 2, Thief: Deadly Shadows, Deus Ex und zuletzt Redfall. Auf X.com äußert sich der Videospielentwickler regelmäßig zu allerlei Themen.

