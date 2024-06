Der Chef von Xbox sagt jetzt das erste Mal was zu den ganzen Studios, die er in den letzten Monaten geschlossen hat

Xbox-Chef Phil Spencer ging im Zuge vom Summer Game Fest erstmals auf die jüngsten Studio-Schließungen sowie Entlassungen ein und erklärte, warum dieser Schritt notwendig gewesen ist.

Welche Studios wurden geschlossen? Im Mai 2024 berichtete MeinMMO, dass sich mit Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios und Roundhouse Games vier Bethesda-Studios verabschieden müssen.

Vor allem das Ende von Tango und Arkane Austin wurde von vielen Außenstehenden mit Unverständnis beäugt.

Das im Jahr 2010 von Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami gegründete Studio aus Japan war nicht nur für besondere Spielerfahrungen wie Ghostwire: Tokyo und die beiden „The Evil Within“-Teile bekannt, es hatte mit Hi-Fi Rush Anfang 2023 auch genau die Art von Hit veröffentlicht, die Microsoft in Zukunft häufiger sehen möchte (via The Verge).

Arkane Austin hatte mit Redfall 2023 zwar einen unfertigen, enttäuschenden Koop-Shooter veröffentlicht, davor entstand in Austin jedoch das gelobte Prey. Einige der erfahrenen Entwickler des Studios, wie Harvey Smith, hatten zuvor an Meilensteinen wie System Shock, Deux Ex oder Dishonored mitgearbeitet.

Microsoft verliert diese enorme Erfahrung der beiden Studios jetzt, obwohl sie vorher enorme Milliarden-Investitionen getätigt hatten, um die eigene First-Party-Front spürbar zu stärken.

Was sagt der Xbox-Chef zu diesen Maßnahmen? In einem Interview mit IGN Live, das rund um das Summer Game Fest stattfand, erklärte Phil Spencer erstmals die durchgeführten Studio-Schließungen und Entlassungen:

„Letztendlich habe ich immer wieder gesagt, dass ich ein nachhaltig rentables Geschäft innerhalb des Unternehmens führen muss, das wächst, und das bedeutet, dass ich manchmal harte Entscheidungen treffen muss, die offen gesagt nicht meine Lieblingsentscheidungen sind, die aber Entscheidungen sind, die irgendjemand treffen muss.

Wir werden weiter vorwärtsgehen. Wir werden weiterhin in das investieren, was wir mit Xbox vorhaben, und das beste Geschäft aufbauen, das wir können, was sicherstellt, dass wir weiterhin Shows wie die, die wir gerade gemacht haben, veranstalten können.“

Der Online-Shooter Redfall war ein großer Rückschlag für Arkane Austin und Bethesda.

Redfall – Offizieller Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie steht es um Team Xbox nach den Übernahmen? Bereits im Januar 2024 gab es umfassende Entlassungen bei Microsoft, die auch den Gaming-Sektor des Unternehmens massiv getroffen haben. Gleichzeitig wirkt sich die Übernahme von Activision Blizzard King schon jetzt deutlich positiv auf die Finanzberichte von Microsoft aus.

Laut des Berichts für das zweite Quartal 2024 (via Microsoft) konnte Team Xbox beim Umsatz im Vergleich zum 2. Quartal des Vorjahrs um 61 Prozent zulegen.

Im Bericht für das dritte Quartal 2024 gab’s eine Steigerung der Umsatzzahlen um 51 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal (via Microsoft).

Starkes Line-up von Team Xbox

Damit die Zahlen auch in Zukunft sukzessive steigen, benötigt Xbox starke First-Party-Produktionen, die Spieler zum Abschluss vom Xbox Game Pass oder/und dem Kauf einer Xbox-Konsole motivieren und hohe Verkaufszahlen erzielen.

Allein die Highlights aus dem bärenstarken Xbox Showcase vom Summer Game Fest zeigen, dass Microsoft für die kommenden Quartale extrem gut aufgestellt ist:

Keine Updates gab’s zu den First-Party-Produktionen Clockwork Revolution, Projekt Mara von Ninja Theory, The Outer Worlds 2 von Obsidian, Marvel’s Blade von Arkane Lyon, Everwild von Rare und dem aktuellen Projekt von Double Fine.

Darüber hinaus gibt es Entwickler, die Partner von Xbox sind und ihre Spiele entsprechend vom Release-Tag an in den Game Pass bringen werden. Man denke hier etwa an die Civilization-Konkurrenz von Oxide Games, Ara: History Untold, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Wie bewertet ihr das Line-up von Team Xbox? Neues Doom-Spiel begeistert schon vor Release: „Das ist so verdammt Metal“