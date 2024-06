Diablo 4: Blizzard kündigt plötzlich den Release von Vessel of Hatred an, erscheint im Oktober

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Diablo 4: Die Grube farmen für Vollendung – So geht’s am schnellsten

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Gibt es neue Infos? Leider nicht so wirklich. Blizzard hat das Intro-Cinematic der neuen Erweiterung gezeigt, aber nichts weiter zu Vessel of Hatred verraten. Ein paar Infos lassen sich aus dem Trailer herauslesen, die allerdings zum größten Teil schon bekannt waren:

Hier findet ihr alle Infos zu Vessel of Hatred in der Übersicht .

Im Rahmen des Xbox Showcase 2024 hat Blizzard das Intro-Cinematic zur 1. Erweiterung für Diablo 4 veröffentlicht, Vessel of Hatred. Zusammen mit diesem gibt es endlich das Release-Datum des DLCs: Am 8. Oktober geht’s los.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to