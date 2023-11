Diablo 4: „Die Community ist das wichtigste Gut“ – Blizzard spricht mit uns über die Entwicklung und Zukunft

Auf der BlizzCon 2023 hatte MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus die Möglichkeit, mit den Chefs von Diablo 4 zu sprechen. Associate Game Director Joe Piepiora und Production Director Tiffany Wat haben Fragen rund um die neue Erweiterung Vessel of Hatred, den aktuellen Stand des Spiels und die Zukunft von Diablo 4 beantwortet.

Blizzard hat mit Vessel of Hatred die erste Erweiterung für Diablo 4 angekündigt, die Ende 2024 erscheinen soll. Ansonsten waren die Informationen zum Spiel dieses Jahr recht spärlich: Vor allem die bald konkret anstehenden Änderungen wurden im Detail vorgestellt.

So kommen etwa die Kräfte aus Season 1 in Form von Items zurück und das erste saisonale Event steht an, die Mittwinterpest. Konkretes zur neuen Klasse in Vessel of Hatred oder mehr als die Info, dass es in einen Dschungel geht, gab es nicht.

Im Interview habe ich versucht, ein paar mehr Informationen aus den beiden zu kitzeln und habe sie zur Entwicklung von Diablo 4 bis jetzt gefragt. Dabei sind ein paar spannende Antworten rund um die wichtigsten Aspekte von Diablo: Looten und Leveln.

Tiffany Wat ist bereits seit 2007 bei Activision, damals als Testerin. Seit 2011 arbeitet sie bei Blizzard, unter anderem war sie mit für Diablo 3 verantwortlich. Joe Piepiora arbeitet seit 2017 bei Blizzard und hat vor Diablo 4 an Heroes of the Storm mitgewirkt.

Das vollständige Interview seht ihr hier im Video. Unten haben wir ein übersetztes Transcript für euch:

Wir können Verbesserungen vornehmen, damit sich Affixe wichtiger anfühlen

MeinMMO: Einer der größten Kritikpunkte in der Vergangenheit war, dass es zu viele Affixe auf den Items gibt. Ihr habt bereits daran gearbeitet und die „Damage Buckets“ beschnitten, aber wie wollt ihr das System noch weiter verbessern?

Joe Piepiora: „Lass mich da kurz einen Schritt zurück gehen: Wir wissen, dass es ein paar sehr wichtige Dinge für ein ARPG und eine Diablo-Erfahrung gibt, die sich richtig anfühlen müssen. Monster zu töten muss sich gut anfühlen und die Belohnungen dafür sind die Drops auf dem Boden. Wenn du die sammelst und vergleichst, muss das Spaß machen. […]

Seit dem Release haben wir schon viele Verbesserungen an dem System vorgenommen, aber es ist immer noch Arbeit zu erledigen. Konkret die Affixe sind da gerade ein kleines Problem. Wenn ein Spieler etwa vier Helme hat […] und die vergleicht, gibt es so viele Affixe, die potentiell drauf sein können […] kann es herausfordernd sein, allein schon jeden davon zu vergleichen. Bereits seltene Helme können 4 verschiedene Eigenschaften haben.

Eigentlich suchst du aber nur nach ein paar guten Affixen, um zu wissen, dass sich das Item für dich lohnt. Abklingzeitverringerung etwa ist ein sehr starker Affix auf Helmen. Wenn du die also siehst, weißt du, dass du dir das Item genauer ansehen solltest, um zu sehen, ob nicht noch mehr drauf ist, was du willst. Manchmal kann es sich gut anfühlen, als hättest du den Jackpot gefunden. Aber bereits nur eine „Kirsche“ zu finden ist hart. Zwei wird schon schwer, weil es so viele Möglichkeiten gibt. […]

Es ist leicht zu sagen: Es gibt zu viele Affixe. Und wir widersprechen noch nicht einmal unbedingt. Aber an sich ist es schwerer, ein Item zu finden, das man wirklich behalten will, upgraden, verzaubern … Diese Probleme haben wir mit der Itemization heute. Daran wollen wir Änderungen vornehmen, während wir dieses und nächstes Jahr weiterentwickeln.

Wir können viele Verbesserungen vornehmen, damit sich die Affixe selbst wichtiger anfühlen und einschneiden, wo sich Affixe wiederholen und gar nicht so relevant sind. […] Hier gibt es viel Luft nach oben und wir sind sehr darauf bedacht, das System zu verbessern und zu polieren.“

MeinMMO: Es fühlt sich ein wenig so an, als wäre da eigentlich ein umfassenderes Crafting-System geplant gewesen. Gibt es Pläne, das System auszuweiten, etwa mehrere Affixe zu rerollen oder Rezepte zu erschaffen wie im Horadrischen Würfel?

Joe Piepiora: „[…] Es gibt nicht allzu viel Tiefe in Sachen Item-Modifikation und Upgrades im aktuellen Crafting-System. Hier können wir definitiv signifikante Verbesserungen vornehmen. Und es gibt viel Raum, etwa, wie du sagtest: Was, wenn ich zwei Affixe ändern kann. Da gibt es viele Dinge, die wir tun können. […] Wir haben da einige Ideen, über die ich heute noch nicht reden kann, aber wir arbeiten bereits daran.“

Saisonale Kräfte sollen sehr mächtig sein, wir können aber nicht jede davon zurückbringen

MeinMMO: Ihr habt jetzt die Malignant Rings eingeführt und vor allem Totenbeschwörer sind glücklich darüber, dass ihre OP-Fähigkeit aus Season 1 zurückkommt. Plant ihr, dass die besten Skills aus jeder Season eine Rückkehr feiern?

Joe Piepiora: „Nicht unbedingt. Mit Seasons können wir experimentieren, seltsame, interessante oder in vielen Fällen zu starke Dinge zu tun. Und wir wollen sicherstellen, dass ihr jede Season neue Spielzeuge bekommt, die interessant sind und mit denen ihr euren Build neu überlegen könnt. […]

Wir wollen immer neue Dinge einführen, mit denen die Spieler herumprobieren können, neue Steine, mit denen sie ihre Burgen bauen können. So etwas macht ARPGs zu einem besonderen Genre. […]

Wir mögen die Idee, dass Dinge, die Spieler besonders cool oder mächtig fanden, zurückkommen. Aber wir wollen uns nicht dazu verpflichten, das in jeder einzelnen Season zu machen. […] Solche Fähigkeiten sollen sich in der Season gut anfühlen und manchmal kommen sie zurück. Saisonale Kräfte sollen sehr mächtig sein, wir können aber nicht jede davon zurückbringen.“

MeinMMO: Was sind eigentlich eure Lieblingsklassen?

Tiffany Wat: „Totenbeschwörer. Ich liebe die Idee einer riesigen Skelett-Armee. Knochenspeer ist gerade der beste Build, darum wechsle ich im Moment immer wieder ab. In Season 0 habe ich den Knochenspeer gespielt, jetzt spiele ich mit der Armee. Aber in der Entwicklung war meine Haupt-Klasse immer die Zauberin. Jäger liebe ich aber auch – es ist schwer, sich festzulegen.“

Joe Piepiora: „Diese Season spiele ich einen Feuerwand-Zauberer und das macht unheimlich Spaß. Der Rostige Siegelring von X’Fal ist wunderschön, alles explodiert, lauter Lucky Hits, fühlt sich gut an.

Letzte Season war’s der Jäger und davor ein Arsenal-Barbar. Macht immer Laune. Aber gerade jetzt in Season 2 bin ich jetzt fast am Ende mit dem ersten Charakter und will einen zweiten anfangen. Das wird vermutlich ein Armee-Totenbeschwörer. Da habe ich ein paar Ideen, die ich aber nicht teilen werde. Mal sehen, ob ich Recht damit habe.

Da wir die Anpassungen mit den Erfahrungspunkten in Season 2 haben, geht es viel schneller, einen Charakter zu leveln. Darum zocke ich jetzt gerade noch mehr […] Ich habe meine helle Freude daran, durch Höllenfluten und Bluternten zu mähen in den 30 Minuten zwischen zwei Meetings. […]“

Tiffany Wat: „Genau deswegen spiele ich jetzt auch 2 Charaktere und habe sogar entschieden, Hardcore zu zocken. Und darum spiele ich auch einen Army-Necro, das hilft in Hardcore doch sehr. Mit den Malignant Rings, die Leichen-Fähigkeiten automatisch aktivieren, wird’s nochmal besser.“

MeinMMO: Ihr habt gerade darüber gesprochen, dass Leveln nun schneller geht. Trotzdem gibt es immer noch diese Grenze von Weltstufe 3, die hinter der Kampagne steckt. Wenn jemand schon in Akt 2 oder 3 Level 50 erreicht, muss er sich erst mal noch eine Weile weiter durch Content schlagen, ehe er weiter leveln darf. Plant ihr, Weltstufe 3 früher verfügbar zu machen?

Joe Piepiora: „Spannend. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. […] Aber du kannst nun entscheiden, die Kampagne einfach zu überspringen und mit Freunden zu spielen. […] Allerdings beschleunigt die Story auch nicht wirklich den Level-Flow. […] Die EP-Änderungen, die wir vorgenommen haben, betreffen deutlich mehr Weltstufe 3 und 4, weil wir hier mehr Feedback bekommen haben. Hier fühlt es sich langsamer an, was aber nie unsere Absicht war.“

Eine abschließende Einschätzung zur BlizzCon 2023 seht ihr hier:

Ihr werdet eure Freude mit der neuen Klasse haben

MeinMMO: Wegen der neuen Klasse, die kommen soll: Ihr habt euch für etwas vollkommen Neues entschieden statt für den Paladin, der all das vereinen würde, was noch fehlt. Warum?

Tiffany Wat: „Eine der Hauptsäulen von Diablo 4 ist es, das Vermächtnis zu ehren. Bei der Überlegung, wen wir am Lagerfeuer sehen wollen, haben wir uns für fünf klassische Archetypen entschieden. Als Entwicklerteam haben wir aber auch gerne Spaß und mit der Erweiterung haben wir die Möglichkeit, neue Ideen zu erkunden. Diese neuen Ideen wollen wir auch der Community näher bringen.

Der bisherige Klassen-Kader ist super solide, alles Klassen, die man schon kennt. Die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen mit neuer Thematik, neuer Ästhetik, ist sehr aufregend. Ich höre, dass unsere Community wirklich den Paladin spielen will, aber ich denke, ihr werdet eure Freude mit der neuen Klasse haben. Mehr dazu hört ihr dann nächstes Jahr.“

MeinMMO: Vor der BlizzCon gab es ja bereits das Datamining, durch das einiges von der neuen Erweiterung bekannt wurde – darunter der Name der Klasse, „Spiritborn.“ Dabei dachten einige Leute an den Mönch aus Diablo 3. Gibt es Pläne, die alten Lieblinge wie Mönch, Hexendoktor oder Kreuzritter zurück zu bringen?

Joe Piepiora: „Wenn wir über eine neue Klasse nachdenken, dann müssen wir ein paar Sachen berücksichtigen. Einerseits: was ist die Gameplay-Nische dieser Klasse, rein mechanisch? Was unterscheidet sie von dem, was andere Klassen schon können? […] Andererseits geht es darum, was die eigentliche Fantasie dieser Klasse ist, durch die sie sich eigenständig und eindeutig anfühlt.

Wie Tiffany vorhin sagte, waren wir mit Diablo 4 darauf fokussiert, das Vermächtnis zu ehren. Wir wollten wirklich sicherstellen, dass einige der Kern-Fantasien, die Spieler im Laufe der Diablo-Spiele hatten, ordentlich in Diablo 4 zurückkehren. […]

Diese [Klassen-Fantasien] sind sehr starke Thematiken, um die wir Skills und einzigartiges Gameplay herum bauen können, das sie unterstützt. Und sie unterstützen auch die Ideen, die wir haben, wenn es darum geht, wie sich die Klassen mechanisch spielen. Wann immer wir darüber denken, was wir zu Diablo 4 hinzufügen wollen – sei es eine neue oder wiederkehrende Klasse – dann denken wir darüber nach, welchen Raum diese Klasse ausfüllen soll. Wie fühlt sie sich besonders an. Und wichtig: greift sie in den Raum einer anderen Klasse ein? […]

Wenn Vessel of Hatred erscheint, wird es Updates zu [allen Klassen] geben. Die werden wir weiter verbessern. Und wir wollen, dass all diese Dinge weiter harmonieren, während sie wachsen.“

MeinMMO: Könnt ihr mir zumindest einen kleinen Hinweis auf die Fantasie der neuen Klasse geben?

Joe Piepiora: „Nein.“

Tiffany Wat: „Naja, wir besuchen ja die neue Region von Nahantu – oder zumindest neu in Diablo 4. Die Region kennen wir schon aus Diablo 2. […] Wir wissen jetzt, dass die Einwohner dort den Bereich Nahantu nennen. Wie du aus dem Teaser weißt, ist das tief im Dschungel, wo auch Kurast ist […] Damit haben wir die Möglichkeit, die Thematik der Klasse, wie Joe sie nannte, an die Region selbst zu binden.“

MeinMMO: Werdet ihr auch das Max-Level anheben?

Tiffany Wat: „Darüber können wir noch nicht sprechen.“

MeinMMO: Tiffany, du hast ja schon an Diablo 3 gearbeitet. Welche Lehren konntest du daraus ziehen, um Diablo 4 zu verbessern?

Tiffany Wat: „Deine Community ist dein wichtigstes Gut. […] Wenn du nicht im aktiven Dialog mit deiner Community bist, dann spielt nichts eine Rolle, weil niemand dein Spiel spielt. Von Anfang an haben wir deswegen geplant, dass Diablo 4 über lange Zeit mit Content versorgt wird und lange lebt.

Damit das funktioniert, gehen wir auf Feedback ein und ändern und verbessern das Spiel dauernd. Wir brauchen dazu ein Team, das die Live-Services ständig überwacht – das ist Joes Team. Und dann brauchen wir ein Team, das an Erweiterungen arbeitet – das ist mein Team. Diese Lehre hatten wir direkt am Anfang. Wenn wir das Spiel lange am Leben halten wollen, brauchen wir diese Leute mit dem Fokus.

Genau das hatten wir in Diablo 3 nicht, oder zumindest war es nicht so leicht. Da mussten wir uns mehr darauf fokussieren, ob wir nun mehr an der Erweiterung und zukünftigem Content arbeiten wollen, oder ob wir Probleme beheben. […]

Die Leute denken jetzt sehr gut über Diablo 3, aber wenn man daran denkt, wie es erschienen ist … viele Verbesserungen kamen erst sehr lange nach dem ursprünglichen Launch. Manche sogar erst nach Reaper of Souls, das dann auch noch Updates bekommen hat. Joes Team hat großartige Arbeit geleistet, sofort zu reagieren.

Season 1 hat viel tollen Content gebracht, aber keine Probleme vom Release angesprochen, weil sein Team die Season zum größten Teil fertigstellen musste, bevor [Diablo 4] überhaupt erschienen ist. Sobald wir diese Möglichkeit mit Season 2 hatten, gab es die Reaktion von Spielern, dass ihr Feedback gehört wird. Das zeigt, dass das System funktioniert und dass wir euer Feedback hören, es in die Entwicklung einfließen lassen. […]

Das ist eine der größten Lehren, von der ich auch als Spielerin denke, dass ich davon profitiere.“

MeinMMO: Mit Vessel of Hatred bringt ihr Mephisto zurück. Aber die Leute fragen sich immer noch, wo Diablo ist in einem Spiel, das Diablo heißt. Wo ist er?

Beide lachen.

Tiffany Wat: „Er lauert. Wie es Große Übel tun.“

MeinMMO: Ihr habt die Mittwinterpest als erstes saisonales Event angekündigt. Wird sich das wiederholen, wie das Blutmond-Event in Diablo Immortal, oder habt ihr schon mehr Events geplant?

Joe Piepiora: „Wir wollen erst einmal das erste Event zu Diablo 4 bringen und sehen, wie die Leute reagieren. […] Wir können noch nicht darüber reden, welche weiteren Pläne für saisonale Events wir haben, aber wir achten sehr darauf, wie sich die Spieler damit befassen und wie sehr sie das erste Event genießen.

Wenn sie da wirklich drauf abfahren, kommt es in Zukunft vielleicht zurück. Das werden wir dann sehen.“

MeinMMO: Wenn ihr Lilith wärt, wie hättet ihr eure Kinder daran gehindert, euch zu vernichten?

Joe Piepiora: „Uff. Du fängst an, du bist eine Mutter.“

Tiffany Wat: „Ohje. Ja, ich habe ein einjähriges Kind, also bin ich nicht so erfahren wie Lilith. Ich glaube, ich würde meinen Kindern nicht erlauben, mein Blut zu trinken.“

Joe Piepiora: „Das wäre das erste? Um zu verhindern, dass deine Kinder dich vernichten, würdest du vermeiden, dass sie dein Blut trinken? Das ist ein guter Punkt.

Wenn ich Lilith wäre, würde ich sicherstellen, dass ich versteckt bleiben würde und aus den Schatten heraus manipuliere.“

Tiffany Wat: „Und niemals beschworen werden von hinter dem Taschentuch-Vorhang.“

Joe Piepiora: „Und wenn doch, wäre ich sehr viel vorsichtiger mit meinem Eingriff [in das Leben meiner Kinder]. Ihnen mehr Raum geben, ihnen erlauben, Kinder zu sein. Und dann würde ich später in ihr Leben eintreten als weise Führerin, um sie bei der Hand zu nehmen.“

MeinMMO: Selbst, wenn der geschiedene Papa versucht, sie gegen dich aufzubringen?

Joe Piepiora: „Tja…“

Tiffany Wat: „Wenn ich wissen würde, dass das passiert, wäre ich vermutlich gar nicht erst mit Inarius zusammen gewesen.“

Joe Piepiora: „Mit genug Voraussicht, hätte ich Inarius vermutlich nie geheiratet…“

MeinMMO: Danke für die Antworten!

