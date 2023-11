Diablo 4: Der nächste Patch bietet euch 5 neue einzigartige Items – So geht Season 2 weiter

Neben der großen Ankündigung, dass Ende 2024 eine neue Klasse samt Erweiterung in Diablo 4 erscheint, wurde auch der nächste Patch zur aktuellen Season angekündigt, der euch neue, einzigartige Ringe bietet.

Mit dem nächsten Patch am 7. November kommen kleine Mechaniken aus Season 1 zurück, und das in Form von 5 neuen, einzigartigen Ringen. Jeder neue Ring ist dann für jeweils eine Klasse.

Die Ringe orientieren sich dabei an Fähigkeiten und Mechaniken, die in der 1. Season durch beispielsweise die boshaften Herzen eingeführt wurden.

Was können die 5 neuen einzigartigen Ringe?

Ring des roten Furors (Ring für den Barbaren) Nachdem ihr 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verbraucht habt, trifft euer nächster Einsatz von Hammer der Urahnen, Aufwühlen oder Todesstoß garantiert kritisch und verursacht 10-30 % (multiplikativer Schaden) [x] kritischen Trefferschaden zusätzlich.

(Ring für den Barbaren) Tal Rashas schillernder Reif (Ring für den Zauberer) Für jede Art von Elementarschaden, die ihr verursacht, erhaltet ihr 4 Sekunden lang 10-15 % [x] erhöhten Schaden. Verursacht ihr Elementarschaden, werden all eure Boni aktualisiert.

(Ring für den Zauberer) Airidahs unerbittlicher Wille (Ring für den Druiden) Wenn ihr eine ultimative Fertigkeit wirkt und erneut 5 Sekunden danach, zieht ihr entfernte Gegner heran und fügt ihnen 0,5-1,0 physischen Schaden zu. Dieser Schaden wird pro 1 Willenskraft-Punkt(e) um 1 % [x] erhöht.

(Ring für den Druiden) Windendes Band der Irreführung (Ring für den Jäger) Wirkt ihr eine Täuschungsfertigkeit, hinterlasst ihr eine Köderfalle, die eure Gegner dauerhaft verspottet und anlockt. Die Köderfalle explodiert nach 3 Sekunden und verursacht dabei 2,0-3,0 Schattenschaden. Kann einmal alle 12 Sekunden auftreten.

(Ring für den Jäger) Ring der Seele des Sakrilegs (Ring für den Totenbeschwörer) Ihr aktiviert automatisch folgende ausgerüstete Fertigkeiten bei Leichen in Eurer Umgebung: Skelett erwecken alle 1-2 Sekunden. Leichenexplosion alle 1-2 Sekunden. Leichenranken alle 8-16 Sekunden.

(Ring für den Totenbeschwörer)

Im Dezember folgt ein neues Endgame-Event

Mit dem späteren Patch am 5. Dezemeber folgt der Abbattoir of Zir, ein neues Endgame-Event:

Ihr müsst so schnell wie möglich diesen Dungeon abschließen

Habt ihr genug Gegner erledigt, spawnt ein Boss, den ihr in der vorgegebenen Zeit erledigen müsst

Dieser Dungeon ist schwerer als reguläre Alptraum-Dungeons

Ihr müsst die Saisonreise der 2. Season abgeschlossen haben, um Abbattoir of Zir machen zu können

6 Wochen wird man das Event spielen können

Die Spieler, die wirklich alles erreicht haben, also Level 100 und auch den letzten Boss in der Season erledigt haben, die haben mit Abbattaoir of Zir eine neue Herausforderung. Schafft man das, wird man mit einer neuen Glyphe belohnt, die eure Paragon-Bretter ordentlich aufpeppen kann. Zusätzlich dazu erscheint auch ein Winterevent in Diablo 4.

Als Quality-of-Life-Neuerung kommt mit dem Patch am 5. Dezember auch noch ein Preview-Feature zum Okkultisten, welches euch ermöglicht zu sehen, welche Affixe überhaupt möglich sind, bevor ihr wild anfangt, euer Gold zu verbrauchen.

Was haltet ihr von diesen neuen Inhalten? Freut ihr euch darauf oder habt ihr euch was anderes gewünscht? Schreibt es in die Kommentare.

