Diablo 4: Tier List für Season 2 – Beste Klassen und Builds im Endgame

Unsere Tier List umfasst die besten Klassen für Season 2 in Diablo 4 und zeigt euch zudem die besten Builds für die jeweiligen Klassen in der Übersicht. Dabei beschreiben wir euch kurz, was sie draufhaben und führen euch zu unseren Guides, falls vorhanden.

Das solltet ihr wissen: Unsere Liste hat die besten Builds für Season 2 aufgelistet, doch bei den deutschen Builds fehlen die Anpassungen für Season 2. Wir werden diese für euch in den kommenden Tagen aktualisieren.

Was sind die besten Klassen in Patch 1.2.0? Laut maxroll.gg zeigen sich mit Patch 1.2.0 vor allem der Nekromant, der Jäger sowie der Druide mit mindestens einem Build im S-Tier. Danach folgen Barbaren und Zauberer im A-Tier mit bis zu 3 Builds.

Wer erstellt die Tier List? Wir beziehen uns bei den Daten auf die Tier List von maxroll.gg, wo die Liste mit Tests und Mathematik erstellt wird. Hinter den Daten stecken die Experten Rob, Wudijo, Northwar, Facefoot, Raxxanterax, und Chewignom.

Alle Aktivitäten im Endgame werden berücksichtigt, damit ihr einen Build in euren Händen haltet, der nicht nur effizient, sondern auch tödlich ist. Im folgenden Teil listen wir euch bis zu 3 Builds pro Klasse mit passenden Links auf, damit ihr diese Builds nachbauen könnt, wenn es so weit ist.

Mehr zum Thema Diablo 4 Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht von Maik Schneider

Was bedeutet „S“ bis „D“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Falle steht „S“ für das beste Build, während „D“ für das schlechteste steht.

Die besten Barbaren Builds im Endgame

A-Tier: Doppelschwung-Barbar

Ein deutscher Build ist noch in Bearbeitung

Zum englischen Build auf icy-veins

Der Doppelschwung-Barbar ist ein starker Build für den Crowd Control. Mit ihm zerschneidet ihr eure Gegner, ohne dass sie eine Chance haben zu entkommen. Eure Schreie unterstützen euch zudem bei eurem Vorhaben und verstärken euch.

A-Tier: Aufwühlen-Barbar

Ein deutscher Build ist noch in Bearbeitung

Zum englischen Build auf icy-veins

Der Aufwühlen-Barbar rammt seinen Hammer in den Boden und zieht diesen wieder raus. Durch sein Talent wird Geröll nach vorne katapultiert, der eure Gegner trifft und Schaden verursacht. Ein perfekter Build, um eure Gegner mit heftigem AoE-Schaden zu vernichten.

A-Tier: Zerfleischen-Barbar

Mit Zerfleischen gehören Barbaren zu den Klassen mit dem höchsten Schaden auf Einzelziele und sind damit wahre Boss-Killer. Ihr braucht aber eine gute Positionierung und damit mehr Erfahrung. Stark für erfahrene Solo-Spieler.

Hier findet ihr Tipps zum schnellen Leveln als Barbar in Diablo 4.