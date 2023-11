Diablo 4 kündigt für Season 2 ein neues Event zu Weihnachten an – Das wissen wir über die Mittwinterpest

Sobald es weitere Informationen zu Season 2 gibt, lest ihr es bei uns. Zuletzt gab Blizzard auch Informationen zur ersten Erweiterung für Diablo 4 bekannt. Dazu hat sich der Blizzard-Experte von Twitch geäußert: So kommentiert der Blizzard-Experte von Twitch die News der BlizzCon zu WoW und Diablo 4

Am 5. Dezember wird Blizzard in Diablo 4 einen neuen zeitlich begrenzten Endgame-Event starten: The Abbatoir of Zir. Der Event ist für Charaktere auf Level 100, die sich bereits den bis dahin schwersten Herausforderungen gestellt haben.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Am 12. Dezember startet der Weihnachtsevent „Mittwinterpest“ und läuft bis zum 2. Januar 2024. Im Rahmen des Events wird die Zone „Zersplitterte Gipfel“ in ein „Winterterrorland“ verwandelt, dem Gegenstück des regulären Winterwunderlands.

Was gab es bislang auf der BlizzCon an News?

