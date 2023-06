Insider-Report zu Redfall behauptet: Sogar die Entwickler hätten gehofft, Microsoft würde den Shooter streichen

In einem Insider-Report zu Redfall heißt es, dass die Mitarbeiter des Entwicklerstudios gehofft hätten, Microsoft würde den Shooter noch vor dessen Release streichen.

Was ist Redfall? Mit Redfall hat das Entwicklerstudio Arkane, das für Singlerplayer-Geheimtipps wie Prey und das viel gelobte Deathloop bekannt ist, den Schritt in die Welt der Multiplayer gewagt: Redfall wurde ein Koop-Shooter, in dem bis zu vier Spieler in einer Kleinstadt gegen zahlreiche Vampire kämpfen und versuchen, den fiesen Gestalten den Garaus zu machen.

Was war das Problem mit Redfall? Am 02. Mai war es dann so weit und Redfall wurde veröffentlicht, nachdem der Release in der Vergangenheit verschoben wurde. Allerdings kehrte schnell Ernüchterung ein, die ersten Reviews zu Redfall waren mies.

Auch MeinMMO-Redakteur Maik Schneider kritisierte einige Aspekte des Shooter. Die Steuerung mit Maus und Tastatur wirke schwammig und ungenau und das Shooter-Gameplay habe sich blutleer angefühlt.

Was ist das für ein Insider-Report? Jason Schreier ist ein bekannter Gaming-Journalist, der als äußerst gut vernetzt und verlässlich gilt. In einem neuen Report auf der amerikanischen Seite Bloomberg.com behandelte Schreier nun den gescheiterten Shooter Redfall und ordnet einige Aussagen ein, die an der Entwicklung beteiligte Personen anonym trafen.

Der Report berichtet dabei von zahlreichen Mitarbeitern, die Arkane während der Entwicklung von Redfall verließen, veränderten Plänen in Bezug auf den Shooter und die Hoffnung einiger Mitarbeiter, Microsoft würde Redfall noch vor dessen Release canceln.

Was genau steht in dem Report? Jason Schreier schreibt: Personen, die an Redfall gearbeitet haben, hätten ihm gegenüber von einer unklaren Ausrichtung des Spiels, häufigem Personalabbau und einem ständigen Mangel an Mitarbeitern gesprochen.

Es sollen einige erfahrene Mitarbeiter das Studio verlassen haben, weil sie kein Interesse an der Entwicklung eines Multiplayer-Titels gehabt haben. Laut Bloomberg hätten 70 % der Mitarbeiter, die an Prey mitgewirkt haben, das Studio während der Entwicklung Redfalls verlassen.

Generell habe die Moral bei Arkane zu dem Zeitpunkt gelitten, schreibt Schreier. Als Microsoft im September 2021 ZeniMax gekauft hat, die Muttergesellschaft von Bethesda und Arkane, sollen einige Mitarbeiter sogar gehofft haben, Microsoft würde Redfall streichen oder als Singleplayer rebooten.

Microsoft hat Redfall bekanntlich nicht gestrichen. Im Gegenteil, es wurde als finale Enthüllung beim Xbox Showcase im Juni 2021 vorgestellt und als Multiplayer-Titel veröffentlicht.

Eine große Änderung soll es laut Schreier während der Entwicklung allerdings noch gegeben haben. So heißt es in dem Report, Redfall sei in den ersten drei Jahren mit ausgeprägten Plänen zu Mikrotransaktionen entwickelt worden. Das habe sich dann 2021 geändert, als als Live-Service-Game kontroverser betrachtet wurden. Arkane haben dann jegliche In-Game-Monetarisierungspläne gestrichen.

In der Zwischenzeit hat sich auch Xbox-Chef Phil Spencer zu dem gescheiterten Redfall-Release geäußert:

