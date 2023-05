Ein neuer Survival-Shooter auf Steam lässt euch in der Zeit zurückreisen, um mit Panzern gegen Zombies zu kämpfen

Ein neuer Survival-Shooter auf Steam verbindet Zeitreisen mit Zombies und macht euch zu einem furchtlosen Widerstandskämpfer mit Kriegsmaschinerie.

Was ist das für ein Spiel? The Front (PC) ist ein Survival-Spiel von Samar Studio, das auf Steam im Early Access erscheinen soll und demnächst eine Closed Beta starten will.

Spielerisch verbindet The Front typisches Survival-Gameplay wie Bauen und Craften mit Shooter-Elementen. So gibt es neben verschiedenen Schusswaffen und dazugehörigen Aufsätzen auch Kriegs-Vehikel wie Hubschrauber, Amphibienfahrzeuge und Panzer.

Die verschiedensten Waffen nutzt ihr dann, um gegen Zombies, imperiale Streitkräfte, Verbannte, Schurken und Rebellen zu kämpfen. Doch auch andere Spieler könnten euch auf dem Schlachtfeld begegnen, denn auf der Steam-Seiten des Survival-Shooters ist von Online-PvP die Rede.

Den offiziellen Beta-Trailer zu The Front seht ihr hier:

Ein tyrannisches Imperium macht Menschen zu Zombies

Worum geht es in dem Spiel? In The Front spielt ihr einen Widerstandskämpfer, der in der Zeit zurückreist, um den Aufstieg eines tyrannisches Imperium zu stoppen.

Das herrschende Imperium hat die Welt mit einer Technologie erobert, die die Menschen zu jenen willenlosen Zombies werden ließ, gegen die ihr mit Waffengewalt vorgeht.

Es steht eine Schlacht bevor, die das Schicksal der Menschheit bestimmen soll.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Um an der Closed Beta von The Front teilnehmen zu können, müsst ihr eine über „Google Formulare“ erstellte Umfrage ausfüllen. Den Link findet ihr in einem Post auf Steam.

In der Umfrage möchten die Entwickler von euch wissen, welche Art von Spiel ihr in den vergangenen sechs Monaten wie viele Stunden gespielt habt, ob ihr PvE oder PvP bevorzugt und welche Grafikkarte ihr besitzt.

Außerdem sollt ihr eine E-Mail-Adresse und euren Discord-Usernamen hinterlegen, auf der ihr dann über die Teilnahme an der Beta informiert werdet, wenn die Entwickler euch für den Test ausgewählt haben sollten.

Da es sich zudem um eine Closed Beta handelt, weisen die Entwickler darauf hin, dass ihr eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen müsst. Ihr dürft demnach nicht über das reden, was ihr in der Beta seht oder erlebt.

Eine Geheimhaltungsvereinbarung im Rahmen einer geschlossenen Testphase ist allerdings nicht ungewöhnlich. Auch das Entwicklerstudio Digital Extremes verlangt eine NDA für die Closed Beta zu Wayfinder.