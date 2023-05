Die Reviews zum neuen Koop-Shooter Redfall auf Metacritic sind da und sie sind ein Blutbad

Redfall ist ein neuer Shooter von Bethesda und dem Studio Arkane, das mit Dishonored, Prey und Deathloop drei sehr erfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht hat. Doch die Reviews zu ihrem neusten Titel sehen alles andere als gut aus. Auf Metacritic steht es bisher bei einer 62, wobei mehrere Tester sogar nur 40 Punkte vergaben.

Was ist das für ein Spiel? Redfall hat in seiner grundsätzlichen Beschreibung alles, was ein Shooter-Hit im Jahr 2023 braucht: eine offene Welt, Loot, eine Koop-Funktion für bis zu 4 Spieler, Vampire und viel Humor. Bei der ursprünglichen Vorstellung verglichen einige das Spiel mit Borderlands, das mit ähnlichem Inhalt punkten kann.

Doch schon Anfang des Jahres gab es Anzeichen dafür, dass Redfall den hohen Erwartungen nicht standhalten könnte. MeinMMO-Redakteur Maik Schneider etwa konnte den Shooter für knapp zwei Stunden spielen und lobte zwar die Charaktere, kritisierte jedoch das mittelmäßige Gameplay.

Er hoffte, dass sich bis zum Release am 2. Mai noch einiges ändern würde. Doch das scheint angesichts der aktuellen Reviews nicht der Fall zu sein.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Redfall anschauen:

„Es fühlt sich überstürzt, unfertig und unbefriedigend an“

Was sagen die ersten Reviews? Die derzeit beste Bewertung kommt von DualShockers. Die Webseite vergibt eine 8,5 von 10 und lobt vor allem die offene Welt, die Fähigkeiten der Charaktere und die “sparsame Verwendung von Kartenmarkierungen”, die den Entdeckerdrang anfachen soll. Kritik gibt es hier vor allem für die fehlende Entwicklung der Hauptcharaktere.

Es folgen zudem zwei Bewertungen mit einer 80 von XGN und VGC, ehe die Zahlen deutlich nach unten gehen.

PCGamesN verleiht 70 Punkte und schreibt: “Solange man sich nicht an der wirklich bescheuerten KI stört, die das Spiel ein wenig hirnlos macht, ist Redfall ein gutes Koop-Actionspiel, aber es macht mich traurig, weil Arkane eine immersive Vampirjagd-Simulation hätte liefern können.”

GamesRadar vergibt nur eine 5/10: “Redfall entspricht letztlich nicht dem üblichen Standard von Arkane. Es fühlt sich überstürzt, unfertig und unbefriedigend an.”

Bei Gamesport (4/10) klingt es nicht besser: “Arkane versucht, dem Genre seinen eigenen Stil einzuhauchen, aber das Ergebnis ist ein verdammtes Durcheinander.”

Ebenfalls brutal liest sich die Bewertung von Gamereactor UK, die 4 von 10 vergaben:

Redfall ist eine riesige Enttäuschung, denn es gibt Teile des Spiels, die noch einen Hauch von Arkanes Brillanz aufweisen. Die Map hat Potenzial, aber es gibt darin einfach nichts zu tun. Die Geschichte ist manchmal spannend und zeigt, dass das Konzept Kleinstadt-Amerika-trifft-Vampire immer noch sehr lebendig und gut ist. Aber dieses Spiel ist manchmal ein einziges Desaster. Es tut sehr wenig, um einen zum Weiterspielen zu bewegen, und selbst wenn man etwas findet, das einem Spaß macht, tut die schreckliche und geradezu erbärmliche Performance alles, um diese Leidenschaft in einem zu töten.

Was sagen andere Reviewer? Einige Tester sind mit Redfall noch nicht weit genug, um eine vollständige Bewertung zu geben. Bethesda hat erst am 28. April die Testversion zum Shooter verschickt und allein die Story-Kampagne soll mindestens 20 Spielstunden bieten.

PCGamer hat deshalb nur eine vorläufige “Review in Progress” veröffentlicht. Dort heißt es bisher: “Redfall ist genau das, was ich befürchtet habe: ein lebloser Multiplayer-Shooter ohne die spielerische, systemische Kreativität eines Arkane-Singleplayer-Titels. Nach etwa 40 Stunden Spielzeit bin ich mir nicht sicher, ob ich es überhaupt Game Pass-Abonnenten empfehlen würde – 77 GB sind ein großer Download für einen so langweiligen First-Person-Shooter.

Bei unseren Kollegen von der GameStar verschiebt sich der Test zudem durch den Feiertag am 1. Mai. Allerdings soll heute noch ein vorläufiges Fazit kommen.

Warum tun die Reviews so weh? Arkane, das Entwickler-Studio, ist eigentlich bekannt für große Erfolge.

Prey kam bei Metacritic auf eine Wertung von 82

Dishonored 1 auf 91

Dishonored 2 auf 88

Deathloop auf 89

Eine 62 passt dort überhaupt nicht ins Bild.

Was sagt ihr zu Redfall? Habt ihr euch das Spiel gekauft bzw. werdet ihr es noch tun? Oder schrecken euch die schlechten Reviews viel zu sehr ab?