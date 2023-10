Einer der größten Flops 2023 hat jetzt nicht mehr genug aktive Spieler auf Steam, um ein Match zu füllen

Redfall sollte einer der größten Titel für Microsoft werden, doch das Spiel ist schnell in Vergessenheit geraten. Letztendlich ist das Spiel nun ein vergessener Titel, der in der großen Spiele-Flut 2023 mit Spielen wie Baldur’s Gate 3 oder Starfield keinen Erfolg verzeichnen konnte.

Schaut man sich die letzte Woche an, dann pendelt das Spiel zwischen ca. 15 und 60 Spielern hin und her, was für ein Online-Koop-Spiel eine katastrophale Situation ist. Wie MGG berichtet, war das Spiel am 29. September bei 3 aktiven Spielern. Mit 3 Spielern kann man nicht mal eine Koop-Runde füllen.

Schaut man sich die Daten auf SteamDB an, dann sieht man, dass das Spiel zu Release Anfang Mai 6124 aktive Spieler hatte. Für einen großen Release ist auch diese Zahl nicht wirklich viel, aber das lag vor allem am gleichzeitigen Release im Game Pass. Doch kurze Zeit später fielen die Spielerzahlen runter auf nur 550 aktive Spieler.

