Der Koop-Shooter Redfall zeigt seine düstere Story im neuen Trailer, begeistert Fans: „Ich liebe ihre Kreativität“

Anschließend stellt uns Redfall die größten Gefahren des Spiels vor – mächtige Vampire, die von Kultisten „Götter“ genannt werden. Wir erblicken das Antlitz von The Hollow Man, Bloody Tom, Miss Whisper und The Black Sun.

Was zeigt der Story-Trailer? Der neue Trailer von Redfall erzählt die Story des düsteren Shooters. Bereits in der ersten Minute erfahren wir, dass die Vampire einst Menschen waren, die sich in der Folge eines wissenschaftlichen Versuches verwandelten.

In Redfall müsst ihr euch mit bis zu vier Spielern als Vampirjäger beweisen und den dunklen Gestalten den Garaus machen. Dabei setzt das Spiel auf eine Open-World, in der sogar NPCs untereinander Krieg führen .

Was ist das für ein Spiel? Redfall ist ein Koop-Shooter, der euch in die namensgebende und von Vampiren überrannte Stadt „Redfall“ führt.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Insert

You are going to send email to