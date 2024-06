Neues Doom-Spiel begeistert schon vor Release: „Das ist so verdammt Metal“

DOOM ist zurück – und das mit einem fulminanten Trailer. Einmal mehr betteln Dämonen darum, eine ordentliche Tracht Prügel zu kassieren.

In den vergangenen Tagen hagelte es jede Menge Infos zu neuen Spielen, die gerade in der Mache sind, wie etwa einem neuen Dragon Age. Ein Titel dürfte vor allem Fans von blutigen Shootern gefallen, denn Doom bekommt einen neuen Ableger. „DOOM: The Dark Ages“ hat seinen ersten Trailer veröffentlicht und der lässt die meisten schlicht begeistert zurück. Aber schaut einfach selbst:

Was ist im Trailer zu sehen? Der „Doom Guy“ wird in Doom: The Dark Ages auf eine Welt geschleudert, die eine abgedrehte Mischung aus Mittelalter und Science Fiction zu sein scheint. So kämpft man auf der einen Seite mit antiken Waffen wie Morgensternen oder Schilden, hat auf der anderen Seite aber hochmoderne Feuerwaffen und Energiebarrieren.

Der Schild mit Kettensägen wird auch gerne mal auf die Dämonenhorden geschleudert und zerteilt diese effektvoll, während auch die anderen Waffen gerne mal das eine oder andere höllische Stückchen aus den Zielen reißen. Aber für genau diese durchaus effektvolle Gewalt gegen die dämonischen Truppen der Hölle ist Doom bekannt.

Doch der Doom Guy bleibt nicht nur auf dem Boden, sondern er steuert auch riesige Mechs und reitet sogar einen Drachen, um der überdimensionierten Dämonenbrut einmal mehr den Allerwertesten aufzureißen.

So reagiert die Community: Der neue Doom-Trailer scheint genau den Nerv der Fans zu treffen, denn das Feedback ist überwältigend. Auf YouTube ist der Trailer zu 98 % positiv bewertet, im Games-Subreddit gibt es 97 % Upvotes (Stand 10.06.2024, 10:30 Uhr). Entsprechend fallen auch die Kommentare aus:

„Eine Schrotflinte, die Schädel zermahlt und die Splitter als Streumunition benutzt, während er einen Kettensägen-Schild trägt. Genau darauf habe ich gewartet.“ – FrankReynolds

„Hugo Martin (Creative Director von Doom Eternal) sagte, dass sich Doom Eternal anfühlt wie einen Formel-1-Wagen zu fahren und wollte, dass das nächste Spiel sich wie ein Monster Truck anfühlt. Sieht so aus, als hätte das geklappt.“ – Oh_I_still_here

„Okay, okay! Ich kauf’ euer Spiel ja. Himmel.“ – Timeshocked

Wann erscheint DOOM: The Dark Ages? Auf den Release müssen Fans wohl noch eine Weile lang warten. Denn die Veröffentlichung soll im Jahr 2025 stattfinden – eine genauere Angabe gibt es noch nicht. Der Shooter erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series X|S, auf Steam und im Game Pass.

Was haltet ihr vom neuen Doom-Trailer? Seid ihr so begeistert wie die anderen Kommentatoren? Oder fehlt euch noch was im neuen Action-Feuerwerk der Dämoenjagd?