Das neue Dragon Age wurde endlich vorgestellt: Ich habe mit viel Begeisterung den Trailer gestartet, aber die gute Laune verging schnell

Gestern, am 09. Juni 2024, erschien ein neuer Trailer zu Dragon Age: The Veilguard und stellt die neuen Begleiter des Rollenspiels in den Fokus. MeinMMO-Autorin hat lange auf neue Infos gewartet, aber was sie bekommen hat, war ernüchternd.

EA und Bioware haben uns einen neuen Trailer zu Dragon Age: Veilguard geliefert und damit die neuen Begleiter vorgestellt. Schon, als erst vor kurzem der offizielle Name noch mal ganz schnell von „Dreadwolf“ in „Veilguard“ umgeändert wurde, wurde ich noch skeptischer, als ich es eh schon war.

Leider konnte mir der Trailer jetzt nicht so viel Hoffnung zurückgeben. Obwohl zumindest zwei Charaktere mich sehr glücklich gemacht haben:

Schon vor einigen Jahren ist meine Liebe zu Dragon Age und seinen Charakteren entstanden. Auch, wenn meine Reise mit dem Franchise vermutlich ein bisschen unkonventionell ist. Angefangen habe ich mit Dragon Age: Inquisition, nachdem eine Freundin viel darüber gesprochen hatte. Danach habe ich den dritten Teil der Reihe mehrfach gespielt und liebe ihn bis heute.

Auch den zweiten Teil habe ich mir dann irgendwann besorgt und angefangen und finde ihn genauso großartig, wie Inquisition. Klar also, dass ich mich sehr gefreut habe, als es die Nachricht gab, dass Dragon Age 4 in der Mache sei. Seitdem hat Bioware es allerdings öfter geschafft, mich recht holprig von dieser Euphorie herunterzuholen.

Was mir am Trailer gefällt: Ich will hier nicht nur über den neuen Trailer meckern, weshalb ich damit anfange, was mich zumindest am Anfang noch gefreut hat. Die Rückkehr von zwei Lieblingscharakteren. Varric Tethars und Späherin Harding haben direkt am Anfang des Trailers ihren Auftritt.

Varric ist tatsächlich ziemlich alt geworden, mit seinen grauen Haaren und ich habe mich direkt gefragt, wie viel Zeit wohl vergangen sein mag. Ich hoffe nicht, dass Varric mit dem Alter auch seine großartige Persönlichkeit verloren hat. Im Trailer habe ich davon nämlich noch nicht viel gesehen, aber es ist eben auch nur ein Trailer, also abwarten.

Mein einziger Gedanke, als ich Harding sah, war: „Endlich!“ Denn, dass die taffe Zwergin eine größere Rolle spielt, darauf habe ich wirklich gehofft. Und sie dann im Trailer zu sehen hat meine Begeisterung erstmal hochgeschraubt, nur leider hielt die eben nicht lange.

Atmosphäre erinnert an Fortnite oder Overwatch

Vorgestellt wurden dann nach und nach die neuen Begleiter, während Varric und Harding darüber diskutierten, welche Mitglieder sie für ihre Mission brauchen. Darunter eine Elementarmagierin und ein Nekromant, eine Qunari, eine Magier-Töter und eine Veil-Springerin.

Mal ganz davon abgesehen, dass mich bis jetzt kein Charakter wirklich ansprach und ich mir dachte, der sieht interessant oder besonders cool aus, irgendwann stach mir vor allem der Grafikstil ins Auge.

Und hier kommt eben der Punkt, der mich am meisten stört. Denn zur Story, zu den Charakteren oder auch dem Humor des Spiels lässt sich noch nicht genug sagen, um mir ein Urteil zu bilden. Ich bin ehrlich und habe auch hier nicht viel Hoffnung, aber ein bisschen will ich sie mir einfach noch lassen.

Nur ein Rendertrailer! – eine kleine Hoffnung bleibt bestehen

Wenn der Grafikstil von diesem cinematischen Trailer jetzt aber der wird, den wir auch im Spiel bekommen, dann passt der für mich eben nicht zu Dragon Age und nimmt mir tatsächlich einen großen Teil der Vorfreude auf das Spiel. Die Charaktere sehen eher aus, wie aus Overwatch oder Fornite herüber gestolpert und in die Kleidung von Dragon Age gesteckt.

Da es sich aber „nur“ um einen vor gerenderten Trailer handelt, repräsentiert der eben nicht das gesamte Spiel. Eine Hoffnung, die den Fans noch bleiben könnte.

Generell passt dieser Cartoon-Stil aus dem Trailer meiner Meinung nach überhaupt nicht zur Welt von Dragon Age. Ein Blick in die Kommentare (via YouTube) hat mir dann gezeigt, dass ich damit nicht alleine stehe. „Mein alter Freund, was haben sie dir angetan …“, drückt ein User da seine Trauer aus. Und viele fragen sich, warum jetzt auf diese „Guardians of the Galaxy“- und „Suicide Squad“-Aufmachung gesetzt wurde.

„Solas hatte recht, es ist zu schmerzhaft in einer Welt wie dieser zu leben“, schreibt ein anderer User in seinem Kommentar und bekommt dafür sehr viel Zustimmung. Ein Fan schreibt als Antwort in seinem Kommentar, er erinnere sich an alle Trailer seid Origins und immer habe er sich gefreut wie ein kleines Kind, aber nun müsse er weinen wie ein kleines Kind.

Unter den Kommentaren findet man noch haufenweise solcher Reaktionen und ich kann es ihnen nicht verübeln. Aktuell sieht das eben nicht mehr nach dem Franchise aus, das viele Fans so lieben. Morgen, am 11. Juni 2024 soll es dann erstes Gameplay zu sehen geben. Mal abwarten, was uns das bringt. Ein ehemaliger Entwickler von Bioware hat übrigens eine besondere Meinung zu Gaming-Industrie: Kopf hinter einigen der besten Rollenspiele sagt: „Vielleicht verdient es die Gaming-Industrie zu sterben“