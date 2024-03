Kopf hinter einigen der besten Rollenspiele sagt: „Vielleicht verdient es die Gaming-Industrie zu sterben“

In so einem Umfeld hätte man Leute, die ihre Arbeit lieben, und die sich nicht fühlen, als seien sie nur Ressourcen, die angezapft werden.

Gaider glaubt, so wie es jetzt laufe, müsse es nicht ewig weitergehen. Aber der aktuelle Weg führe in den Untergang:

Das sagt er : In einem Interview sprach er mit PC Gamer über den für Entwickler schwierigen Stand der Gaming-Industrie. Viele nominell erfolgreiche Firmen meldeten in den vergangenen Monaten, dass sie hunderte , manchmal sogar tausende Mitarbeiter entlassen mussten. Einige kleinere Studios schlossen sogar ganz ihre Pforten.

Der kanadische Videospiel-Entwickler David Gaider ist der erzählerische Kopf hinter einigen der besten Rollenspiele aller Zeiten. Er arbeitete 17 Jahre lang für BioWare an modernen Klassikern wie Baldur’s Gate 2, Neverwinter Nights und Star Wars: Knights of the Old Republic. Sein bekanntestes Werk ist wohl die Entwicklung des „Dragon Age“-Universums. Jetzt findet er deutliche Worte für die Spiele-Industrie im Jahr 2024.

