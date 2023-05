Entwickler spricht über die Katastrophe Anthem: „Wir wussten, dass es nicht fertig ist“

Am 06. Juni 2023 geht Battlefield 2042 mit Season 5 in die nächste Runde und präsentiert sich im Trailer gewohnt actionreich.

In After Us erweckt ihr eine tote Welt wieder zum Leben, Zuschauer schwärmen: „Es sieht so wunderschön aus“

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Anthem ist auch in der MeinMMO-Redaktion immer wieder ein viel besprochenes Thema. Im Mai 2022 sprachen deshalb Leya Jankowski und Schuhmann im MeinMMO-Podcast über den langsamen Tod des Shooters und wieso der Verlust von Anthem so schade fürs gesamte Gaming ist:

Ein Nutzer spricht dem Team sogar Lob aus, da der Stand von Anthem für nur 15 Monate Entwicklungszeit sehr beeindruckend gewesen sei und fragt, wie sie das geschafft haben. Saterdalens antwortet daraufhin, dass viele im Team über 90 Stunden pro Woche über die 15 Monate am Stück gearbeitet haben (via Twitter ).

