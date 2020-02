BioWare hat sich endlich gemeldet und angekündigt, das Action-MMO Anthem grundlegend zu überarbeiten. Man spricht gar von einer „Neuerfindung.“ Das wird aber einige Zeit dauern. In der Zwischenzeit kommt alter Content zu Anthem.

Das sagt BioWare: In einem Blogpost am Montagabend meldet sich der Chef von BioWare, Casey Hudson zu Wort. Der blickt auf das ein Jahr zuvor erschienen Anthem mit gemischten Gefühlen zurück:

einerseits sei man stolz auf Anthem und was man geleistet hat

andererseits gab es noch so viel mehr, dass man selbst und die Spieler von Anthem erwartet hätten

2019 hätte das Team hart daran gearbeitet, Anthem zu verbessern und drei neue Seasons mit Inhalten und Features live gebracht. Doch BioWare habe das Feedback der Spieler gehört, was Anthem braucht.

Das ist Casey Hudson.

Das soll die grundlegende Überarbeitung von Anthem erreichen

Das sind die 6 Punkte: BioWare sagt, worauf man sich nun konzentrieren möchte, um das „volle Potential“ von Anthem zu entfesseln.

Die drei großen Feedback-Punkte, die BioWare als Aufgabe der Fans verstanden:

man muss den Loot besser und befriedigender hinbekommen

einen besseren Langzeit-Spielfortschritt zu Anthem bringen

ein erfüllendes Endgame liefern

Um das zu erreichen, will Anthem:

den Core-Gameplay-Loop überarbeiten

motivierende Herausforderungen entwickeln und einen Spielfortschritt mit bedeutsamen Belohnungen bringen

dabei aber den Spaß am Fliegen und Kämpfen im SF-Setting beibehalten

Rework dauert – bis dahin gibt es alte Inhalte in Anthem

Wie lange wird das dauern? BioWare sagt, um das zu erreichen, braucht es mehr als nur eine Erweiterung oder ein Update.

Es müsse „fundamentale Arbeit“ erfolgen, um das Spiel substantiell neu zu erfinden.

Es klingt so, als dauert es noch eine ganze Weile, bis diese Änderungen zu sehen sind.

Was passiert in der Zwischenzeit? BioWare wird zwar weiter an der aktuellen Situation von Anthem arbeiten, aber von den Seasons weggehen.

Am Ende des Monats Februar soll ein Geburtstags-Event live gehen. Mit Events will man Anthem jetzt erstmal versorgen und dafür die bisherigen Seasons und den Cataclysm noch einmal besuchen.

Anthem Spieler wissen jetzt, wie’s weitergeht, nur nicht wann genau

Das steckt dahinter: Lange Zeit wusste man gar nicht, wie es mit Anthem weitergeht. Es gab seit langem keine Kommunikation mehr, in den Finanzberichten von EA tauchte Anthem nicht mehr auf.

Die saisonalen Updates, von denen Hudson spricht, waren Event-Serien, für die bestehenden Spieler.

Im November tauchte allerdings das Gerücht auf, BioWare arbeite an einer grundlegenden Überarbeitung von Anthem, plane ein „Anthem Next“ oder ein Anthem 2.0.

Dieses Gerücht hatte Hudson nun mit der Ankündigung bestätigt. EInen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht.