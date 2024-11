Eine Map aus CS:GO ist noch nicht in CS2, obwohl sie schon vor 20 Monaten gezeigt wurde – Jetzt könnte sie bald kommen

Valve hat schon vor etwa 20 Monaten eine Map in einem Trailer zu Counter-Strike 2 gezeigt, die bald endlich ins Spiel kommen könnte.

Um welche Map geht es? In Counter-Strike 2 könnte die Veröffentlichung der Map „Train“ bevorstehen.

Die Karte, deren Erkennungsmerkmale die namensgebenden Züge sind, gab es bereits in älteren Counter-Strike-Ablegern, wie beispielsweise CS:GO. Außerdem konntet ihr Train bereits in Counter-Strike und Counter-Strike: Source spielen.

Eine überarbeitete Version der Map wurde bereits vor etwa 20 Monaten in einem der ersten Trailer zu Counter-Strike 2 auf YouTube gezeigt. In dem Video mit dem Titel „Leveling Up The World“ hat Valve die Überarbeitung von CS:GO-Maps für CS2 angekündigt und erklärt, was sie an den Karten verändern. Dazu zeigten sie einige Bilder verschiedener Maps, darunter auch Train.

Dataminer sagen, Train kommt zu CS2

Wieso könnte Train bald zu CS kommen? Bereits am 3. Oktober 2024 hat ein bekannter Dataminer auf sozialen Netzwerken wie X.com (ehemals Twitter) die Information verbreitet, dass Valve wohl an einer überarbeiteten Version von Train arbeite.

Jetzt hat Valve obendrein das Profil-Banner des offiziellen CS2-Accounts auf X.com geändert. Das machen sie häufig, wenn eine Ankündigung bevorsteht. Auf dem Banner sieht man jedoch nur eine asphaltierte Fläche.

Jenes mysteriöse Banner, auf dem wir lediglich Asphalt sehen, ist laut einem Dataminer eine Andeutung auf das Erscheinen der Map (via X.com). Da es sich hierbei jedoch nicht um unbestätigte Informationen handelt, solltet ihr die Aussagen des Dataminers mit Skepsis betrachten.

Manche User erkennen bei dem Asphalt in dem Banner nicht zwangsläufig einen Hinweis auf Train. Generell ist es schwierig, anhand des Bildes eine fundierte Vermutung aufzustellen. Dennoch glauben einige User, dass das auch eine Andeutung auf die Map „Cache“ sein könnte, die ebenfalls in CS:GO spielbar war.

Sollte Train wirklich demnächst zu Counter-Strike 2 hinzugefügt werden, erfahren wir es wohl erst in den jeweiligen Patch Notes – Valve ist nämlich nicht für einen regen Austausch mit der Community bekannt. Ein Entwickler von Valve wird deshalb regelmäßig auf X.com von den Spielern bedrängt, da er sich tatsächlich gelegentlich zu einem Post hinreißen lässt: Ein einziger Entwickler von Valve spricht öffentlich über Counter-Strike 2 – Spieler stürzen sich auf ihn