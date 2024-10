Darum ist Black Ops 6 das beste Call of Duty seit Jahren

MeinMMO-Autor Dariusz hat an Black Ops 6 richtig viel Spaß – deutlich mehr, als an den Teilen von Call of Duty, die in den vergangenen Jahren erschienen sind. Warum das so ist, erklärt er hier.

Call of Duty: Black Ops 6 kommt nicht bei allen Spielern gut an. Es gibt viel Lob, aber auch berechtigte Kritik – besonders an der technischen Umsetzung des Spiels. Viele Spieler klagen über Performance-Probleme und vor allem zahlreiche Abstürze.

Hier muss ich direkt eine kleine Vorwarnung aussprechen: Ich bin echt ein Glückspilz und habe noch keinen einzigen Absturz gehabt. Auch FPS-Drops, Disconnects oder größere Bugs hatte ich bislang nicht. Dieses Glück gebührte mir seltsamerweise schon 2020 bei Cyberpunk 2077 und 2021 bei dem Loot-Shooter Outriders.

Mein Spielerlebnis wurde also mal wieder nicht von technischen Problemen getrübt – außer von dem altbekannten Paketverlust. Das ist wichtig, denn wenn man keine ständigen Abstürze hat, kann man das Gameplay viel besser wertschätzen.

Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, einfach über die Map zu rennen

In Black Ops 6 gibt es das sogenannte Omni-Movement, das euch erlaubt, in alle Richtungen zu sprinten, zu springen und zu sliden. Zum Springen gehört nicht nur das klassische Bunnyhoppen, sondern auch Hechtsprünge. Ich liebe das.

Ich bin weit davon entfernt, ein Movement-Experte zu sein. Aber das, was ich mit meinen spielerischen Fähigkeiten hinbekomme, nutze ich auch. Sliden, springen, sliden, ein Hechtsprung um die Ecke, um den nervigen Camper zu überraschen – das alles macht in Black Ops 6 wirklich Spaß, denn die Übergänge zwischen den verschiedenen Aktionen gehen super flüssig von der Hand.

In den vergangenen Jahren war das Movement von Call of Duty vergleichsweise langsam, behäbig und träge. Black Ops 6 fühlt sich frisch und schnell an. Es macht Spaß, einfach über die Map zu laufen und das Movement in vollen Zügen auszukosten.

Hier übrigens eine kleine Einstellung, die ihr aktivieren solltet, damit das Movement wirklich Spaß macht:

Nicht so gut wie früher, aber viel besser als zuletzt

Black Ops 6 hat endlich wieder einen rundenbasierten Zombie-Modus, mit Kaugummis, Perk-Automaten und Easter Eggs. Ich weiß, viele von euch in den sozialen Netzwerken meckern, dass der Modus nicht so gut sei wie früher. Aber wisst ihr was? Ist mir egal.

Der Modus macht Spaß, wenn man sich auf ihn einlässt. Ich kann einfach mit Freunden am Abend ein paar Runden Zombies bekämpfen und das coole Movement von Black Ops 6 genießen, ohne im Multiplayer gegen die größten Schwitzer spielen zu müssen. Nebenbei level ich noch ganz entspannt meine Waffen.

Der Zombie-Modus von Modern Warfare 3 (2023) war wiederum nichts Halbes und nichts Ganzes. Eigentlich war das nur der Extraction-Modus DMZ mit Zombies und ohne PvP. Ein rundenbasierter Modus, wie die CoD-Veteranen ihn sich wünschten, war das nicht. Der Zombie-Modus von Black Ops 6 ist viel besser.

Der Multiplayer – Die alten Probleme im neuen Gewand

Der Multiplayer leidet unter den alten Problemen, die jeder Spieler von Call of Duty kennt: SBMM, schlechte Maps und noch schlechtere Spawns. Die Spawns sind wirklich eine Katastrophe, aber das war in Modern Warfare 2 und 3 auch schon alles andere als gut. Deswegen fällt BO6 für mich in dem Aspekt nicht besonders negativ auf.

Die meisten Maps gefallen mir tatsächlich sogar besser als in MW2 und MW3. Ich schließe mich der Theorie an, dass die Spawns das Problem sind und hoffe, dass Treyarch mit einem Patch nachbessert.

Die Kritik am SBMM kann ich nicht entkräften. Das System stammt direkt aus der Hölle. Ich verstehe aber, dass es Spieler gibt, die es gut finden, weil sie dadurch nicht gegen deutlich bessere Spieler antreten müssen.

Die Kampagne von Black Ops 6 habe ich bislang noch nicht gespielt, weil ich all meine verfügbare Zeit in Zombies und den Multiplayer gesteckt habe. Ein Großteil der CoD-Community schwärmt in den Steam-Reviews und den sozialen Netzwerken aber über den Singleplayer: „Sie haben nach 4 Jahren wieder ein gutes Spiel gemacht“ – Black Ops 6 erinnert Spieler daran, wie gut Call of Duty sein kann