Eine kleine Option gibt euch in CoD Black Ops 6 einen riesigen Vorteil – Macht es schwieriger, euch zu treffen

In Call of Duty: Black Ops 6 gibt es eine Einstellung, mit der ihr es euren Gegner schwieriger macht, euch zu treffen.

Der Artikel erschien ursprünglich am 7. September zur Open-Beta von Black Ops 6. Da wir aber überzeugt sind, dass die hier thematisierte Einstellung das Spielerlebnis deutlich verbessert, haben wir den Artikel für euch nochmal aktualisiert.

Was ist das für eine Option? Wenn ihr in Call of Duty: Black Ops 6 die Einstellungen öffnet und dort zu den Optionen für die Bewegung navigiert, findet ihr ein Setting namens „Sprint-Hilfe“. Diese Option ist standardgemäß ausgeschaltet.

Wenn ihr die Sprint-Hilfe anschaltet, bekommt ihr zudem die Auswahlmöglichkeit „Taktiksprint-Hilfe“. Die Taktiksprint-Hilfe bewirkt, dass ihr automatisch den Taktiksprint aktiviert, wenn ihr eine Vorwärtsbewegung ausführt.

Die Sprint-Hilfe ist sowohl für Controller als auch für Maus und Tastatur verfügbar.

Hier seht ihr die Einstellung im Menü von BO6.

Ihr müsst eure Sprint-Hilfe aber noch optimieren, ehe sie perfekt nutzbar ist. Wenn ihr unter Sprint-Hilfe auf „mehr anzeigen“ klickt, öffnen sich drei weitere Optionen, die eure Sprint-Hilfe betreffen.

Mit der ersten Option legt ihr die sogenannte „Sprint-Hilfe-Verzögerung“ fest. Das ist die Zeitspanne in Millisekunden, die ihr eine Bewegungseingabe betätigen müsst, ehe die Sprint-Hilfe aktiviert wird. Ist diese Einstellung beispielsweise auf 400 Millisekunden, müsst ihr mit der Taktiksprint-Hilfe 400 Millisekunden nach vorn laufen, eher sich der Taktiksprint automatisch aktiviert.

Setzt diese Einstellungen am besten auf 0, damit ihr sofort in den Taktiksprint geht, sobald ihr euch nach vorn bewegt.

Warum ist das ein riesiger Vorteil? Ihr kommt so einfach viel schneller in den Taktiksprint, da dieser nicht mehr von einer manuellen Eingabe eurerseits abhängig ist. Ihr müsst zudem eine Taste weniger drücken, da ihr automatisch in den Taktiksprint übergeht.

Mit der Option ist es außerdem einfacher, mehr aus dem neuen Omni-Movement herauszuholen. So könnt ihr beispielsweise mit einem Sprung um eine Ecke hechten und schneller wieder in den Sprint übergehen.

Genauso seid ihr so schneller wieder im Taktiksprint unterwegs, wenn ihr aus einem Slide, einem Dropshot oder einen Bunny-Hop kommt. Ihr könnt einfach sehr flüssig in den Sprint übergehen.

Auch Profis wie der CoD-Weltmeister Anthony „Shotzzy“ Cuevas-Castro haben diese Einstellung aktiv und holen damit mehr aus ihrem Movement heraus.

Wenn ihr euch noch mehr von Shotzzy abschauen wollt, haben wir ein Build für die C9 für euch, mit dem Profi auf Kill-Jagd geht. Alternativ haben wir aber auch das aktuelle Meta-Loadout sowie den Build von Scump für euch: CoD Black Ops 6: C9 Build – Loadouts für die starke Maschinenpistole