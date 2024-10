In Black Ops 6 gibt es eine Mission, bei der sich Spieler gruseln: „Damit hat es sich in ein Horrorspiel verwandelt“

Call of Duty: Black Ops 6 bietet seinen Spielern nicht nur jede Menge Action, sondern hat in seiner Kampagne auch eine Mission zu bieten, die Spielern das Gruseln lehrt. Kurzzeitig sind die Spieler einer Horde von Puppen ausgesetzt.

Hinweis: Dieser Artikel enthält Spoiler zu der Kampagnen-Mission „Entstehung“.

Um welche Mission geht es? Während ihr die Kampagne durchlauft, werdet ihr auch die Mission „Entstehung“ absolvieren müssen. Es ist die fünfte Mission in der Story. Hier ist Case, der zu spielende Protagonist, auf sich allein gestellt, weil er durch ein Missgeschick von seinem Team getrennt wurde.

Alles andere, was es über Call of Duty: Black Ops 6 zu wissen gibt, zeigen wir euch in unserem Video in Rekordzeit:

Weniger schießen, mehr gruseln

Was passiert in der Mission? Eigentlich wollte Case gemeinsam mit seinen Kollegen Marshall und Sev den Auftrag bestreiten, doch sie werden durch einen Unfall getrennt. Dabei geht die Gasmaske von Case kaputt und er atmet die giftigen Dämpfe, die zu Halluzinationen führen, ein.

Durchgehend bildet sich Case Zombies ein, die auf ihn zugerannt kommen und die er abzuschießen muss. Doch er bildet sich nicht nur Zombies ein, auch Monster und Puppen sind mit von der Partie.

In einem Abschnitt befindet sich Case in Büroräumen. Hier muss er Berichtshefte einsammeln. Wenn er dies tut, spawnen nach dem Aufheben die Puppen hinter ihm.

Sie sind verstreut im Raum und so platziert, dass sie eine Bürosituation simulieren. Sie stehen oder sitzen, doch sobald der Spieler wegschaut, bewegen sich die Puppen und rennen auf den Spieler zu. Sehen kann man ihre Bewegungen nicht, nur das Klappern ihrer Gliedmaßen hören.

Wie reagiert die Community? Auf Reddit postete ein Spieler ein Meme, das die Mission thematisiert. Er stellt dabei die Erwartungen und die Realität der Mission nebeneinander:

Unter dem Post stapeln sich die Kommentare, die den Post unterstreichen:

Xenotrickx: „Lmfao wirklich, es hat sich mit „Entstehung“ in ein Horrorspiel verwandelt.“

bravofiveniner: „Ich bin gerade erst bei der Mission angekommen, hab die Puppen gesehen und bin direkt wieder raus.“

fuzzs11: „Ich spiele sonst keine Horrorspiele und brauchte meine Freundin, damit sie mir Gesellschaft leistet, während ich durch die Mission gespielt habe.“

Nicht nur die Situation mit den Puppen, auch die anderen Sektionen sind gruselig und halten den ein oder anderen Jumpscare parat. Damit verwandelt sich Call of Duty: Black Ops 6 für kurze Zeit zu einem Horrorspiel, bei dem man sich, trotz Waffe in der Hand, fürchten kann. Mit unserem Guide geben wir euch einen guten Überblick über die besten Waffen im Spiel: CoD Black Ops 6: Meta – Die besten Waffen in der Übersicht