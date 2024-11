Ubisoft löscht ein Spiel aus der Bibliothek vieler Gamer, das sie vorher auf Disc verkauft haben – Jetzt werden sie in den USA dafür verklagt

Ubisoft wurde von zwei Spielern verklagt, die von der Serverabschaltung von The Crew betroffen sind. Sie fordern Schadensersatz für den Verlust des Spiels.

Was ist mit The Crew passiert?

Zu den Betroffenen zählen 2 Personen aus Kalifornien, die Ubisoft nun zur Rechenschaft ziehen wollen. Sie verklagen das Unternehmen und hoffen auf einen Ausgang, der sich auf alle Käufer von The Crew auswirken könnte.

The Crew findet ihr im folgenden Trailer:

Spieler fordern Schadensersatz für The Crew

Warum werden sie verklagt? Die Spieler verklagen Ubisoft, weil sie die Server von The Crew abgeschaltet haben, ohne einen Ersatz wie einen Offline-Modus zu liefern. Ubisoft bot zwar eine Erstattung an, allerdings nur für die Spieler, die The Crew „kürzlich“ erworben haben.

Die beiden Kalifornier hatten das Game aber schon in 2018 und 2020 gekauft und fallen deshalb aus der Rückerstattungsaktion raus. Ihr Rechtsanwalt erklärt ihre Situation wie folgt:

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen Flipperautomaten, und Jahre später gehen Sie in Ihr Arbeitszimmer, um ihn zu spielen, und stellen fest, dass alle Schläger fehlen, der Flipper und die Stoßdämpfer nicht mehr da sind und der Monitor, auf dem Sie stolz Ihren uneinholbaren Highscore angezeigt haben, entfernt wurde. Es stellt sich heraus, dass der Flipperhersteller beschlossen hat, in Ihr Haus zu kommen, das Innere des Flippers auszunehmen und Ihnen die Möglichkeit zu nehmen, das Spiel zu spielen, das Sie gekauft haben und von dem Sie dachten, dass Sie es besitzen.

Ubisoft soll laut der Klage den Spielern vorgegaukelt haben, sie würden nicht nur eine Lizenz, sondern das Game kaufen, sogar als physische Version mit CD.

Das Unternehmen hätte fälschlicherweise dargestellt, dass die Dateien von The Crew auf den physischen CDs frei zugänglich und nicht einfach nur ein Schlüssel zum Spiel seien. Dadurch würde Ubisoft gegen das kalifornische Verbraucherschutzgesetz verstoßen, so die Klage.

Was wird gefordert? Die beiden Spieler wollen, dass das Gericht die Klage als Sammelklage anerkennt. Das bedeutet, dass sich auch andere Betroffene beteiligen könnten. Sie fordern eine finanzielle Entschädigung und Schadensersatz für alle, die von der Serverabschaltung betroffen sind.

Was sagt die Community dazu? In einem Thread auf Reddit finden sich viele Spieler zusammen, die geteilter Meinung sind. Zum einen gibt es die Fraktion, die denkt, dass es „schon immer so war und das ganze Ding dumm ist“. Ein User rechnet Ubisoft sogar hoch an, dass sie die Server noch 10 Jahre betrieben, selbst nachdem The Crew 2 erschien.

Zum anderen gibt es User, die denken, dass das Weiterführen des Status Quo der schlimmste Fall sei. Es könnte sein, dass Ubisoft gezwungen wäre, einen Offline-Patch nachzureichen. Einige Spieler seien es leid, dass Unternehmen wie Ubisoft mit solchen Praktiken davonkämen.

Wird schon etwas dagegen unternommen? Es gibt bereits eine Kampagne des YouTubers Ross Scott namens „Stop Destroying Videogames“. Er fordert, dass Spiele in einem spielbaren Zustand bleiben müssen, auch wenn der Publisher seinen Support einstellt. Mittlerweile sind bei der Initiative über 379.000 Unterschriften eingegangen. Mehr zur Aktion könnt ihr hier lesen: „Ekelhaft und gefährlich“ – Entwickler warnt auf Twitch vor einer EU-Initiative, die Videospiele retten soll