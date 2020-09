Der französische Publisher Ubisoft gilt als die Software-Firma in Europa. Sie wird aber seit einigen Wochen von schweren Vorwürfen gegen einige Manager der Firma hart durchgerüttelt. Da soll über die Jahre eine toxische Atmosphäre entstanden sein. Der Chef von Ubisoft hat nun eine Wende in der Kultur angekündigt und es wurden einige zentrale Mitarbeiter entlassen.

So reagiert Ancel nun: Der wehrt sich auf Instagram entschieden gegen den Artikel über ihn in der Tageszeitung. Er nennt die Umstände seines Abgangs „Fake News“. Er hat wohl Probleme mit dem Bild, das über ihn von anderen gezeichnet wird:

Die Fans sollten sich nicht sorgen, WiLD und Beyond Good & Evil 2 seien in guten Händen. Da arbeiteten tolle Teams dran.

Sein Meisterstück lieferte Ancel 2003 mit „Beyond Good & Evil“ ab, ein Action-Adventure, das von einigen kultisch verehrt wird. Ancel war seit Ewigkeiten bei Ubisoft in Frankreich. Der hat sich über die Jahrzehnte einen ähnlichen Ruf als kreativer Kopf mit eigener Handschrift aufgebaut wie nur wenige Designer-Legenden in der Videospiel-Industrie.

Michel Ancel (48) gilt als genialer Designer von Computerspielen. Er hat die Serie Rayman und das Spiel Beyond Good & Evil für Ubisoft entworfen. Mit den neuen Spielen Beyond Good and Evil 2 und WiLD sorgte er für Schlagzeilen. Nun hört er überraschend auf. Sein Abgang ist unappetitlich. Leute wollten ihn und sein Projekt mit falschen Informationen vernichten, sagt er nach seinem Abgang.

