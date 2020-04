Das mysteriös aber wunderschöne Open-World-Spiel WiLD wurde vor etwa 5 Jahren für die PS54 angekündigt. Seit einiger Zeit hörte man nichts mehr davon, doch Artworks machen den Fans jetzt Hoffnung.

Warum hoffen Fans jetzt, dass WiLD für PS5 erscheint? Auf der offiziellen Website des Open-World-Spiels tauchten Artworks, welche die Spieler zuerst für neu hielten. Waren sie aber nicht. Die Bilder gab es bereits früher zu sehen, nur sind sie jetzt wieder neu auf die Seite gekommen.

Es tut sich also etwas auf der Website von WiLD, auch, wenn es nur ein paar alte Bilder sind, die wieder hervorgeholt wurden. Dies sehen manche nun nicht nur als ein Lebenszeichen an, sondern glauben zudem, dass sich mehr beim Spiel tun könnte.

Dieses wieder aufgetauchte Artwork zu WiLD lässt Spieler vermuten, dass sich etwas rund um das Action-Adventure tut.

Warum ist es wahrscheinlich, dass WiLD für die PS5 erscheint? WiLD wurde auf der gamescom im Jahr 2014 für die PS4 angekündigt. Schon damals machten erste Videos und Screenshots einen fantastischen Eindruck. Spieler fragten sich, ob sich ein solches Spiel überhaupt für die PS4 umsetzen lassen könne.

Anschließend wurde es immer stiller um den Titel, bis die Befürchtung aufkam, WiLD sei eingestellt worden. Michel Ancel, der Designer hinter dem Spiel, widmet sich inzwischen zudem verstärkt seinem anderem großen Projekt: Beyond Good and Evil 2.

Eben weil WiLD so ambitioniert erschien, es aber nie offiziell eingestellt wurde, besteht durchaus die Möglichkeit, dass Sony sich dazu entschieden hat, den Open-World-Titel auf der deutlich leistungsstärkeren Playstation 5 zu veröffentlichen. Vielleicht soll es ein Launch-Titel werden und wird bald neu angekündigt?

Was ist WiLD überhaupt? Es handelt sich um ein Open-World-Spiel, das auf der offiziellen Website als Action-Adventure bezeichnet wird. Viele Informationen gibt es noch gar nicht über den Titel, obwohl er sich schon so lange in Entwicklung befindet.

In WiLD übernehmt ihr die Rolle über einen Menschen im Zeitalter des Neolithikum (Jungsteinzeit, ungefähr vom Jahr 10.000 bis 2.500 vor Christus). Dieser Mensch ist mittels schamanischer Kräfte in der Lage, die Kontrolle über verschiedene Tiere zu übernehmen. Dies hilft ihm und seinem Stamm dabei, sich gegen verfeindete Stämme durchzusetzen. Wie das aussieht, könnt ihr in diesem Trailer sehen:

So sah WiLD bei der Ankündigung 2014 aus.

In einem ebenso noch etwas undurchsichtigen Multiplayer-Modus dürft ihr andere Spieler in eure Welt einladen. Diese müssen euch aber nicht unterstützen. Sie können genauso gut eure Feinde werden.

Was ist das Besondere an WiLD? Das Spiel wirkt wie ein ambitionierter, wilder Traum. Es bietet wunderschöne Grafik, eine riesige, offene Welt, die Möglichkeit, in Tierkörper zu schlüpfen… Und es sind so viele Fragen offen. Darüber hinaus stammt es von Michel Ancel, der schon mit Beyond Good and Evil sowie Rayman bewies, wie kreativ er sein kann. Mit WiLD könnte uns daher ein sehr interessantes und spannendes Open-World-Spiel voller Mysterien erwarten.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Beyond Good and Evil 2 noch vor WiLD erscheint. Beides sind sehr ambitionierte und hochinteressante Spiele mit einer großen, offenen Welt, die auch mit einem spannenden Multiplayer-Modus überzeugen könnten.