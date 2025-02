Ubisoft sagt: Ihr geflopptes Spiel zu Star Wars wird noch richtig erfolgreich, ihr müsst nur warten

Ubisoft hat mit Star Wars Outlaws im August 2024 ihr drittes Star-Wars-Spiel veröffentlicht. Das ist leider nicht so angekommen, wie erwartet. Jetzt sagt Ubisoft, dass es noch richtig erfolgreich werden soll.

Warum ist Star Wars Outlaws gefloppt? Zum Release des AAA-Titels gab es einige technische Mängel. Das Spiel hatte laut vielen Spielern mit einigen Bugs und Performance-Problemen zu kämpfen. Eine unausgereifte Gegner-KI machte das Gameplay etwas träge. Die Schleichmechanik war schlecht ausgearbeitet und das Kampfsystem fühlte sich nicht gut an.

Die Verkaufszahlen über die Weihnachtszeit blieben laut Frederick Douguet in der Finanzkonferenz am 13. Februar 2025 (via ubisoft.com), hinter den Erwartungen von Ubisoft.

Was hat das für Auswirkungen auf Ubisoft? Der Aktienkurs von Ubisoft (via boerse.de) fiel nach dem Release von Star Wars Outlaws stetig. So einen niedrigen Kurs gab es seit 2015 nicht mehr. Im ganzen Jahr 2024 fiel der Wert von Ubisoft um die Hälfte.

Wie möchte Ubisoft es zu einem langfristigen Erfolg machen? Trotz der nicht erreichten Verkaufszahlen sagte Frederick Douget, dass Star Wars Outlaws durch mehrere Updates bereits an Qualität gewonnen habe. Durch weitere Updates und Verbesserungen soll es ein langfristiger Erfolg werden und so den Aktienkurs des Videospielentwicklers verbessern.

Die aktuelle Bewertung auf Steam liegt bei Äußerst positiv . Bereits im November gab es ein Update der Schleichmechanik und eine Veröffentlichung auf Steam.

Auf ähnliche Weise wurden bereits andere Spiele zu sehr guten Titeln weiterentwickelt. Cyberpunk 2077 und No Man’s Sky sind Paradebeispiele eines zu frühen Releases. Heute sind die beiden Spiele sehr beliebt und bieten eine hochwertige Qualität.

Ubisoft sieht eine positive Zukunft

Im Salesreport vom 13. Februar 2025 sagte der Mitgründer von Ubisoft Yves Guillemont Folgendes:

Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die bevorstehende Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows am 20. März. Die ersten Previews waren positiv und lobten die Erzählung und das fesselnde Erlebnis, bei dem beide Charaktere eine wichtige Rolle in der Handlung des Spiels spielen, sowie die Qualität und die Komplementarität des Gameplays, die durch den Ansatz der zwei Protagonisten gegeben ist.

Assassin’s Creed Shadows wird außerdem direkt auf der Spieleplattform Steam von Valve verfügbar sein. Des Weiteren kündigte Ubisoft an, das Modell des Battlepasses abzuschaffen und möchte so den Spielern ein vollständiges Erlebnis bieten.

Seit 2019 wurden die Spiele von Ubisoft im Epic Games Launcher veröffentlicht. Star Wars Outlaws wird bereits auf Steam angeboten und das neue Assassin’s Creed wird direkt zu Release auf der Plattform von Valve veröffentlicht: Ubisoft gibt bei Star Wars Outlaws seinen eigenen Launcher auf, kriecht zurück zu Steam – Lief es so schlecht?