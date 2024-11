„Frustrierend und unfair“ – Star Wars Outlaws erscheint auf Steam und verabschiedet sich von unbeliebten Mechaniken

Star Wars Outlaws war für Ubisoft bislang nicht der gewünschte Erfolg. Am 21. November 2024 soll das Rollenspiel nun auf Steam erscheinen und mit einem riesigen Update alles verändern.

Alles zum Release auf Steam: Star Wars Outlaws soll am 21. November 2024 auf Steam erscheinen, nachdem Ubisoft seine 5-jährige Exklusivität aufgegeben hat. Die Store Page auf Steam ist bereits online, allerdings kann man das Game noch nicht kaufen.

Mit dem Launch auf Steam soll aber auch Patch 1.4 ins Spiel kommen, der einige der größten Schwachstellen von Star Wars Outlaws angehen wird.

Spieler sollen sich den Weg frei schießen können

Was soll sich ändern? Einer der wichtigsten Punkte ist wohl, dass sich Star Wars Outlaws Spieler nicht mehr dazu zwingen will, sich unauffällig zu verhalten. Drew Rechner, der neue Creative Lead des Spiels, gesteht in einem Update auf der offiziellen Website ein, dass der Zwang zum Stealth-Gameplay nicht bei allen Spielern gut ankam:

Einschränkungen in Quests wie „Do not raise the alarm“ oder „Do not get caught“ zwangen Spieler zu schleichenden Spielstielen, was ihre Möglichkeit einschränkte, sich auszusuchen, ob sie Combat einsetzen wollen, oder nicht. Das Ergebnis war, dass sich manche Quests frustrierend und unfair angefühlt haben.

Als Konsequenz entfernt man nun die erzwungenen Stealth-Mechaniken. Das Herumschleichen soll aber weiterhin lohnen und sollte in einigen Fällen die bevorzugte Methode sein. Wird man dabei jedoch erwischt, schlägt die Mission nicht fehl und versetzt einen zurück an den letzten Checkpoint.

Viel mehr soll man nahtlos in den Kampf übergehen und sich „den Weg frei schießen“ können, wenn man ertappt wird.

Was steckt sonst noch drin? Neben den überarbeiteten Stealth-Missionen gibt es noch einige andere Änderungen, welche die Entwickler besonders hervorheben, darunter:

Verbesserte Gegner-KI und Verbesserung Erkennung: Spieler werden benachrichtigt, wenn Gegner sie bemerken

Gegner haben Schwachpunkte verpasst bekommen, um strategisches Gameplay zu belohnen. Zielt man darauf, kann man Explosionen hervorrufen oder die Gegner auf „neue, spektakuläre Weise“ ins Jenseits befördern.

Kays Blaster wurde überarbeitet und man soll in mehr Situationen zweihändige Waffen einsetzen können

Gesichtsausdrücke und Animationen in Dialog-Szenen wurden verbessert

Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Steam.

Mit dem Release auf Steam entsteht auch die Möglichkeit, sich das Sci-Fi-RPG bei einem der zahlreichen Sales besonders günstig zu schnappen. Solltet ihr auf genau diese Gelegenheit gewartet haben, um das Spiel zu zocken, haben wir hier die perfekte Einstiegs-Hilfe für euch: Star Wars Outlaws: 8 Tipps, die ihr vor eurem Start kennen solltet