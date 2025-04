Welches MMORPG hat 2025 die schönste Grafik?

Trotz vieler unterschiedlicher Faktoren ist die Optik oft das Erste, das bei Videospielen ins Auge fällt. Grafik ist nicht alles, doch ein wichtiger Punkt, um Spieler direkt auf den ersten Blick abzuholen. Die MeinMMO-Redaktion hat sich aktuelle und zukünftige MMORPGs im Jahr 2025 angeschaut und ein Ranking erstellt, das ihr in unserem neuen Video sehen könnt.

Wonach richtet sich das Ranking? Die MeinMMO-Redaktion hat sich zusammen mit Blick auf verschiedene Faktoren unterschiedliche MMORPGs angeschaut, um sie nach ihrer optischen Schönheit zu bewerten. Dazu zählt recht offensichtlich die Grafik, aber auch weitere Aspekte wie die Gestaltung der Welten, die Wirkung von interessanten Orten, sowie die Optik und der Fluss von eingesetzten Animationen.

Gameplay und Monetarisierungssysteme fließen nicht in die Bewertung der einzelnen Spiele ein, doch sie werden für einen besseren Eindruck trotzdem erwähnt.

Nicht alle der genannten MMORPGs sind bereits erschienen, sollen aber noch im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Es werden nur die Spiele berücksichtigt, von denen bereits Gameplay veröffentlicht wurde. Von diesem Gameplay wird nur die Optik bewertet.

Das Video mit dem vollständigen Ranking der schönsten MMORPGs 2025 könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO anschauen:

Das wird euch in dem Video erwarten

Was wird im Video behandelt? In dem Video führt euch Lynn England durch die 5 MMORPGs, die es in das Ranking geschafft haben. Auch wenn die Spiele durch ihre Optik bewertet werden, bieten die verschiedenen Spiele unterschiedliche Aspekte, die dessen Aussehen besonders hervorheben.

Manche scheinen besonders durch ihre Wetter- und Lichteffekte, andere durch ihre Kreativität und ihrem Abwechslungsreichtum in der Gestaltung der Welten. Ein Spiel kann vor allem durch seine Animationen der Charaktere den Spieler in das Spiel eintauchen lassen, und ein anderes schafft es durch seine Liebe zum Detail und das Charakterdesign zu strahlen.

Wie ihr merkt, wurden technische und kreative Aspekte der Gestaltung in das Ranking miteinbezogen.

Was ist eure Meinung? Wie wichtig sind euch die Grafik und andere optische Elemente bei Videospielen, oder besonders im Hinblick auf MMORPGs? Was findet ihr besonders schön? Welche MMORPGs findet ihr durch dessen Optik besonders vielversprechend?

TOP 5 MMORPGs mit der schönsten Grafik in 2025