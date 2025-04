Eine neue KI für LoL sagt euch schon vorm Match, dass ihr nach 15 Minuten aufgeben werdet

In League of Legends ist einer der wichtigsten Aspekte im Ranked-Modus der Draft, also die Auswahl der Champions. Schon da kann sich viel entscheiden. Ein Spieler hat dafür jetzt eine KI entwickelt, die euch mit hoher Wahrscheinlichkeit sagt, ob ihr das kommende Match verlieren werdet.

Was ist das für eine KI? Der Nutzer Funny-Occasion-1712 zeigte auf Reddit eine neue KI, die er entwickelt hat. Die LoLDraftAI soll euch bereits durch die Auswahl der Champions vorhersagen können, wie wahrscheinlich ihr das kommende Match gewinnt oder verliert.

Dabei gibt es aber Beschränkungen. So geht es nur für die letzten 3 Patches und auch nur basierend auf den Rängen Smaragd, Diamant und alles über Master. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass Daten bei wenig gespielten Champions weniger präzise sind.

Die KI zeigt euch, welches Team wahrscheinlich gewinnt

Wie funktioniert die KI? Im Reddit-Post gibt der Entwickler an, dass die KI wohl 62 % der Ranked Matches vorhersagen kann. Die Daten für die KI stammen von Riot selbst, Entwickler können dort auf die Zahlen zugreifen. Laut dem Entwickler der KI wurde die aktuelle Version aus Daten von circa 10 Millionen Matches erstellt.

Er arbeitete auch an einer KI für Profi-Matches, doch das soll laut ihm nicht funktioniert haben, weil es dafür einfach deutlich weniger Daten gibt als für die normale Solo-Queue.

Mit 62 % wäre die KI auch recht akkurat, vor allem wenn man bedenkt, dass es nur um den Draft geht. Gibt man ein Team für beide Seiten ein, dann werden die Gewinnchancen beider Teams vorhergesagt, zusammen mit dem Einfluss und dem möglichen Gold-Lead bei 15 Minuten.

So kann das Ganze dann aussehen (Quelle: loldraftai.com)

Wie reagiert die Community auf die KI? Der Reddit-Thread hat aktuell (Stand: 02.04.2025, 10:30) 2.310 Upvotes und über 420 Kommentare. Die meisten Kommentatoren stellen Fragen zur KI und den genutzten Daten. Der User backelie (via Reddit) schlägt vor, daraus ein Quiz zu basteln, in dem man nur aus dem Draft vorhersagen soll, welches Team wahrscheinlicher gewinnt.

Bleibt nur zu hoffen, dass so ein Tool nicht dazu führt, dass ständig Leute schon nach 15 Minuten aufgeben oder gar in der Championauswahl leaven. Dass Mitspieler oft aufgeben, ist in League of Legends schon länger ein Frustfaktor für viele Spieler: Spieler in LoL sind frustriert, weil Mitspieler in Ranked zu schnell aufgeben: „Gerät völlig außer Kontrolle“