Schönes und beliebtes MMORPG wird auf 2 Konsolen abgeschaltet

Die Lebenssimulation aus Korea wird von vielen als erster großer Konkurrent für Die Sims gehandelt und startete am 28. März 2025 in den Early Access.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Für Spieler, die keine Konsole der neueren Generation besitzen, ist dies dennoch ein harter Einschnitt. Black Desert Online erschien erst 2019 auf der PS4. Nur etwa ein Jahr, bevor die PS5 in die Läden kam. Das MMORPG hat zuletzt erst wieder ein großes Update erhalten: In Black Desert starten Finale der Atoraxion-Story und frische Saison-Server

Was passiert mit den Konsolen-Spielern? Alle Speicherstände, Charaktere und Errungenschaften eures Accounts bleiben erhalten. Am 26. Juni 2025 werden zwar die alten Konsolen abgeschaltet, dafür können Spieler aber auf einer neuen Version auf PS5 und Xbox Series X|S weiterzocken.

Welche Konsolen werden abgeschaltet? Die Entwickler von Black Desert Online haben in einem neuen Video auf YouTube verkündet, dass sie ihr MMORPG auf PS4 und Xbox One X|S abschalten werden. Ab dem 26. Juni 2025 wird Black Desert Online nicht mehr auf den Konsolen zur Verfügung stehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to