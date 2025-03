Für Black Desert ist ein neues Content-Update live gegangen, das die bisher knackigste Jagdzone, die neue Saison der „Black Desert Academy“ sowie ein wichtiges Story-Finale im Gepäck hat.

Was bringt das neue Update genau? Der neue Patch für Black Desert ist 3,39 GB groß und umfasst insgesamt 291 Anpassungen oder Neuerungen. Zu den Highlights gehören:

Ihr könnt ab jetzt die Orzekia-Feldmonster-Zonen erkunden. Das sollen die bisher anspruchsvollsten Jagdgebiete im offenen Feld sein. Dort erwartet euch eine frische Hauptquest, in deren Mittelpunkt Orze, der vierte Protagonist von Atoraxion, steht.

Am 27. März 2025 soll die aktuelle Saga ihren Höhepunkt erreichen, mit dem finalen Bosskampf der Atoraxion-Story.

Mit der Black Desert Academy ist eine neue Saison gestartet, die bis zum 12. Juni 2025 laufen soll. Die Saison versorgt euch mit einem permanenten „+1.000 % Kampf-EP-Boost“. Neue und wiederkehrende Spieler, die mit einem Saison-Charakter Stufe 60 erreichen, erhalten eine Auswahlkiste „(V) Boss-Rüstungsteil“ und zwei Strahlende Kisten des Anfangs.

Beachtet, dass aktuell noch die Feierlichkeiten zum 9. Jubiläum des MMORPGs laufen, wodurch ihr euch allerlei Geschenke und Ingame-Vorteile sichern könnt. Auf naeu.playblackdesert.com findet ihr die Übersichtsseite der Jubiläums-Party.

Black Desert hat jetzt übrigens auch Hardcore-Server – hier der Trailer:

Details und Patch Notes zum Finale der Atoraxion-Saga

Wie starte ich in die neue Zone? Um Atoraxion: Orzekia zu betreten, könnt ihr entweder mit Sol-Magia in der Ancient Stone Chamber interagieren (unabhängig davon, ob ihr vorher Vahmalkia, Sycrakia oder Yollunakia geklärt habt) oder das Tor von Elribta in den Gärten von Vahmalkia (Garten von Vaha), Sycrakia (Garten von Syca) oder Yollunakia (Garten von Yolu) in den jeweiligen Endfestungen benutzen.

Beachtet: Die letzte Festung von Atoraxion, „Orzekia“, ist in die Schwierigkeitsgrade Allgemein und Elvia unterteilt. Auf Allgemein könnt ihr dabei die neuen Vorschlag-Quests annehmen. Auf Elvia geht’s in die frischen Feld-Monstergebiete. Alle weiteren Details findet ihr in den offiziellen Patch Notes auf playblackdesert.com.

Wer eine noch härtere Herausforderung in Black Desert sucht, kann theoretisch seit kurzer Zeit auf dem neuen Hardcore-Server vorbeischauen. Dort sterben Charaktere zwar nicht permanent, aber ihr verliert jedes Mal einen ganzen Batzen eurer erspielten Überlebenspunkte.