Eines der schönsten MMORPGs auf Steam bietet jetzt einen Hardcore-Server, doch Spieler meinen, der sei das genaue Gegenteil

Das MMORPG Black Desert Online ist nach wie vor eines der schönsten Spiele im Genre. Nun liefern die Entwickler einen Hardcore-Server, doch der hört sich für Fans gar nicht mal so Hardcore an.

Was hat es mit dem neuen Server auf sich? Der Hardcore-Server dürfte für alle Spieler interessant sein, denen Black Desert Online derzeit zu leicht ist. Auf diesem neuen PvPvE-Server kämpft ihr in der großen Wüste von Valencia, auch bekannt als Schwarzwüste (oder eben „Black Desert“) ums Überleben.

Wie der Hardcore-Server funktioniert, erklärt Entwickler Pearl Abyss in einem rund 5-minütigen Video auf YouTube:

Nur ein Charakter, Fokus auf PvP und Daily Quests

Wie sieht das Gameplay auf dem neuen Server aus? Zunächst müsst ihr einen neuen Charakter erstellen, mit dem ihr auch nur auf dem Hardcore-Server spielen könnt. Ihr dürft immer nur einen Charakter gleichzeitig auf diesem Server haben und auch die Auswahl der Klassen ist begrenzt.

Derzeit sind auf dem Hardcore-Server folgende Klassen spielbar:

Krieger

Schwarzmagierin

Waldläuferin

Riese

Die spielbaren Klassen sollen sich in Zukunft je nach Season und Thema ändern. Euer neuer Charakter startet übrigens direkt mit Level 63, 3.000 Skill-Punkten und der Wahl zwischen „Erweckung“ und „Wiedergeburt“ eurer Klasse.

Pro Tag könnt ihr bis zu 2 Stunden auf dem Hardcore-Server spielen. In dieser Zeit sammelt ihr möglichst viele Überlebens- sowie Questpunkte. Letztere erhaltet ihr durch Dailys sowie „Sudden Quests“, die euch zufällig beim Bekämpfen von Monstern erteilt werden können.

Überlebenspunkte erhaltet ihr durch das Besiegen von Monstern und anderen Spielern. Beim Tod verliert ihr jedoch 30 % eurer Überlebenspunkte. Gleiches gilt übrigens, wenn ihr einen Spieler erledigt, der weniger als 20 % eurer Überlebenspunkte besitzt (ab 1.000 Punkten). Diese Strafe soll Spieler wohl davon abhalten, gezielt Jagd auf Neulinge zu machen.

Neuer Modus „so weit wie möglich von Hardcore entfernt“

Wie kommt der Hardcore-Server bei der Community an? Vor allem in den Kommentaren unter dem Erklärvideo der Entwickler auf YouTube ist die Kritik laut. Ein großes Thema ist die Begrenzung der Klassen: Bei nur 4 von insgesamt 29 Klassen ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass die eigene Lieblings-Klasse nicht mit dabei ist.

Einige Spieler kritisieren zudem den Fokus auf tägliche Quests. „Tägliche Quests sind eine großartige Möglichkeit, den Spielmodus zu zerstören und ihn zu einer lästigen Pflicht für Abenteurer zu machen“, schreibt zum Beispiel YouTube-Nutzer Allergic2Feedback.

Für FakeUni ist der gepriesene „Hardcore“-Server nicht einmal wirklich Hardcore. Er schreibt in seinem Kommentar: „Ihr habt einen Minispiel-Modus entwickelt, der so weit wie möglich von dem entfernt ist, was Hardcore eigentlich ausmacht.“

Für mirainokiokuha steht jetzt schon fest, was sich ändern muss. „Die Strafe muss entfernt werden. Tägliche Quests müssen entfernt werden. Mehr Anreize zum Spielen. Bedient nicht Casuals auf einem HARDCORE-Server“, schreibt der Nutzer.

Wollt ihr den neuen Hardcore-Server ausprobieren oder habt ihr das noch vor? Schreibt uns eure Meinung und Eindrücke gerne in die Kommentare. Wollt ihr derzeit Freunde überreden, sich euch in Black Desert Online anzuschließen, so wäre jetzt eine gute Gelegenheit dafür: Black Desert Online kostet auf Steam gerade nur einen Euro