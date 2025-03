Eines der beliebtesten und schönsten MMORPGs auf Steam kostet gerade nur einen Euro

Die Steam-Frühlingsaktion ist gestartet und gönnt den Spielern attraktive Rabatte. Bei Black Desert Online hat sich Steam jedoch selbst übertroffen und verkauft das Spiel trotz großer Beliebtheit und schöner Grafik für nur einen Euro.

Welcher Sale läuft gerade? Auf Steam läuft gerade die Frühlingsaktion, die bis zum 20. März viele Spiele reduziert. Auch das beliebte und hübsche MMORPG Black Desert Online gibt es im Angebot. Für gerade mal einen Euro erhaltet ihr ein Spiel, das ihr hunderte bis tausende Stunden spielen könnt.

Laut SteamLadder.com gibt es mehr als 250 Spieler, die sogar über 10.000 Stunden in dem MMORPG verbracht haben. Wer das MMORPG noch nicht besitzt, kann beim Sale 90 % des Kaufpreises sparen und das Spiel für gerade mal einen Euro kaufen. Auch die DLCs des Spiels sind um 50 % reduziert.

Erst im September 2024 erschien die neuste Erweiterung „Land of the Morning Light: Seoul“ für BDO – den Trailer dazu seht ihr hier:

Ein MMORPG für jeden Geschmack

Was ist das für ein Spiel? Seit Black Desert Online 2017 auf Steam erschienen ist, erfreut sich das MMORPG stetiger Beliebtheit bei den Spielern. Im März 2025 war es das drittgrößte MMORPG auf Steam und auch in puncto Grafik gilt es als einer der schönsten Titel des Genres.

Ein wichtiges Merkmal ist das aktive Action-Kampfsystem des MMORPGs. Das basiert auf manuellen Zielen, Kombinationen und Ausweichen und setzt so dynamisch die Kämpfe um. BDO bietet gerade im Endgame viele Sandbox-Elemente und unendlichen Grind, auch was das Charakter-Level angeht. Als Mix aus Sandbox und Themepark bietet es genug Inhalte, um viele Spielertypen anzusprechen.

Seit der Veröffentlichung 2016 in Europa wurde das MMORPG kontinuierlich weiterentwickelt. Immer wieder erhielt das Spiel Erweiterungen, die neuen Klassen in die Welt brachten. Auch die hübsche Spielwelt wuchs über die Jahre immer weiter an, zuletzt mit der Erweiterung Land of the Morning Light: Seoul.

Black Desert Online ist nicht ohne Grund so beliebt bei den Spielern. Es bietet für viele unterschiedliche Spielertypen genau die Inhalte, die sie in einem MMORPG sehen wollen, und sieht dazu noch gut aus. Wenn ihr jetzt mit BDO loslegen wollt, können wir euch direkt bei der Klassenwahl helfen: Black Desert Online – Welche Klasse soll ich 2025 spielen?