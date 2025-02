Die 5 schönsten MMORPGs 2025 zeigen, dass ein neues Grafik-Zeitalter beginnt

Auch wenn Grafik bei MMORPGs nicht alles ist, haben viele Spieler heute eine hohe Erwartung an neue Spiele. Doch welche MMORPGs sind 2025 eigentlich am schönsten? MeinMMO verrät euch, wer das neue Grafik-Zeitalter einläutet.

Nach welchen Kriterien wurde diese Liste erstellt? Im Fokus der Liste stehen schöne Welten, liebevolle Points of Interest und schwungvolle Animationen von Charakteren und Feinden. Das Gameplay der Spiele und etwaige Monetarisierungssysteme flossen nicht in die Bewertung ein.

Nicht alle MMORPGs in dieser Liste sind bislang erschienen. Wir haben für die Bewertung alle Titel betrachtet, die bislang Gameplay gezeigt haben.

Wer hat die Liste erstellt? Cedric Holmeier ist freier Autor bei MeinMMO und spielt für sein Leben gerne MMORPGs. Vor allem für Genre-Vertreter aus Asien hat er ein Fable. In Spielen wie Swords of Legends Online, Metin2 oder Throne and Liberty hat er tausende Stunden verbracht.

ArcheAge Chronicles

Entwickler: XLGAMES | Plattform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S | Release-Datum: Im Laufe des Geschäftsjahres 2026 | Modell: Buy2Play | Kampfsystem: Action

Was ist das für ein Spiel? ArcheAge Chronicles ist ein neues MMORPG von XLGAMES und Publisher Kakao Games, das euch in die weite Welt von Auroria schickt. Ihr übernehmt die Rolle eines erfahrenen Entdeckers, der für ein Handelsunternehmen antike Ruinen und abgestürzte Luftschiffe erkundet und dabei auf ein Netz von Intrigen und mysteriösen Ereignissen stößt.

Was sich gar nicht nach MMORPG anhört, ist aber die Geschichte von ArcheAge Chronicles, die euren Charakter antreibt. Das Gameplay des Spiels bietet hingegen actionreiche Kämpfe mit einem anspruchsvollen Kampfsystem, das viel auf Ausweichen und Blocken setzt.

Das MMORPG bietet sonst alles, was man so braucht: Jagen, Sammeln, Hausbau, Landwirtschaft und Crafting sind vorhanden. Zusammen mit anderen könnt ihr neue Pioniergesellschaften aufbauen, die als Gilden fungieren. Hier bietet ihr euch gegenseitig Schutz, wenn ihr für Handelsmissionen die Spielwelt durchquert.

Was zeichnet die Grafik aus? ArcheAge Chronicles besticht mit gewaltigen Bosskämpfen, die mehr an Spiele wie Black Myth: Wukong erinnern und fernab von einem traditionellen MMORPG wie World of Warcraft gehen. Die Animationen sehen wuchtig aus und dank Finisher-Moves enden die Bosskämpfe mit epischen Bewegungen.

Die Spielwelt, die bislang im vorhandenen Gameplay zu sehen war, wirkt ruhig und geheimnisvoll, etwa so, wie in den „Star Wars“-Filmen unterschiedliche Planeten dargestellt werden. Neben breiten Wäldern, die an den Sequoia-Nationalpark in Amerika erinnern (Impressionen findet ihr auf YouTube-YourTravelTV), präsentieren die Entwickler auch ein mystisches Spiel mit Licht und Schatten sowie Wetter-Effekten, die Szenen ins richtige Licht setzen.

Wo schwächelt das MMORPG? Bislang ist noch wenig über ArcheAge Chronicles bekannt und das gezeigte Gameplay macht stutzig, was für ein MMORPG hier auf uns zukommt. Die Bosskämpfe, die bislang gezeigt wurden, hätten auch von einem neuen Soulslike-Spiel sein können und wirken extrem atypisch für ein MMORPG.

Gerade im Kontext des Fokus auf Spielerwirtschaft, gemeinsame Handelsmissionen und einem Risk-Reward-Gameplay bleibt hier abzuwarten, wie das Teamplay in Gruppen tatsächlich aussieht.

Wo kann man es spielen? ArcheAge Chronicles befindet sich noch in der Entwicklung und soll erst im Geschäftsjahr 2026 erscheinen.

Wer sich allerdings auf eine Fortsetzung des Vorgängers freut, sollte gewarnt sein: Die Entwickler wollen dieses Mal viel anders machen und haben als Zielgruppe wohl vor allem westliche Konsolenspieler im Fadenkreuz: ArcheAge Chronicles streicht viel von dem, was den Vorgänger ausgemacht hat, fokussiert sich stark auf westliche Konsolen-Spieler

Weiter geht es auf der nächsten Seite.