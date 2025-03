WoW: Mit C.H.E.T.T. könnt ihr den Ruf-Grind in Lorenhall deutlich beschleunigen

Ruf bei den Goblinkartellen in World of Warcraft könnt ihr ganz schnell farmen. Denn es gibt einen Trick, der jedes Mal viel Ruf gewährt.

Patch 11.1 Lorenhalt ist zwar schon seit einigen Wochen live, doch mit den vielen Aufgaben des WoW-Updates dürften die meisten Spielerinnen und Spieler noch über Wochen beschäftigt sein. Vor allem der Ruf-Grind bei den 4 Goblin-Kartellen kann sich als langatmig erweisen, da man auf wöchentliche Aufgaben und Weltquests angewiesen ist.

Doch es gibt eine Möglichkeit, mit dem ihr den Ruf-Gewinn pro Woche noch deutlich steigern könnt – und eine Vielzahl von Zweitcharakteren kann dabei helfen.

Wir verraten euch, wie ihr mit C.H.E.T.T.-Listen zusätzlichen Ruf erhaltet.

Wo findet man C.H.E.T.T.? C.H.E.T.T. könnt ihr in der oberen Etage des zentralen Hotels in Lorenhall finden. Geht einfach die Treppe nach oben – C.H.E.T.T. befindet sich auf der rechten Seite. Obwohl es sich dabei um eine Maschine handelt, könnt ihr mit C.H.E.T.T. ein Gespräch führen und eine C.H.E.T.T.-Liste erhalten, sobald ihr die Voraussetzungen erfüllt.

Was sind C.H.E.T.T.-Listen? Diese Listen erhaltet ihr von der Maschine, sobald ihr mit den Kartellen von Lorenhall mindestens die Ruhm-Stufe 13 erreicht habt. Diese Listen enthalten eine zufällig generierte Auswahl an Missionen, die ihr erfüllen könnt. Jede Liste hat 8 Aufgaben zur Auswahl. Einige Beispiele sind:

Sammelt 100 leere Dosen aus Schrotthaufen.

Besiegt 3 seltene Feinde in Lorenhall.

Schließt eine spezifische Tiefe ab.

Fahrt 2 Rennen in Lorenhall.

Besiegt 5 Charaktere im Kriegsmodus in Lorenhall.

Sammelt 50 Kaja’cola-Dosen beim F.A.H.R.E.N..

Auch wenn jede Liste 8 Missionen enthält, müsst ihr nur 4 davon abschließen.

Der gute, alte C.H.E.T.T. hat jede Woche eine Liste für euch.

Was macht man mit den C.H.E.T.T.-Listen? Mit einem Rechtsklick auf die Liste könnt ihr die verfügbaren Missionen einsehen. Insgesamt 4 davon müsst ihr abschließen, wobei die erste quasi sofort erfüllt wird, sobald ihr ein Goblin-Kartell für die Woche auswählt.

Jeden einzelnen erfüllten Punkt der Liste müsst ihr manuell bestätigen, was beim Abschluss eine kleine Menge Tapferkeitssteine gibt.

Habt ihr eine Liste vollständig ausgefüllt, also die 4. Mission abgeschlossen, verwandelt sie sich in eine „Abgeschlossene C.H.E.T.T.-Liste“. Diese könnt ihr bei C.H.E.T.T. im Hotel abgeben und dafür eine große Menge Tapferkeitssteine erhalten.

Jetzt kommt der wichtige Punkt: Ihr solltet „Abgeschlossene C.H.E.T.T.-Listen“ nur 2-mal bei C.H.E.T.T. abgeben, um den Erfolg „Zweimal AbgeC.H.E.T.T“ freizuschalten.

Im Anschluss könnt ihr die abgeschlossenen Listen nämlich für Ruf bei den Kartellen einlösen – allerdings verrät euch das Spiel dies nicht direkt.

C.H.E.T.T.-Listen für Ruf abgeben

Wo findet man die Ruf-Händler? Je nachdem, welches Goblin-Kartell ihr für die aktuelle Woche gewählt habt, könnt ihr die Liste auch nur bei diesem Kartell abgeben. Bei jedem Kartell wird die Abgabe mit 500 Rufpunkten vergütet. Dafür kauft ihr mit der abgeschlossenen Liste jeweils den Gegenstand „Finderlohn“ aus dem Inventar des Rüstmeisters. Die jeweiligen Rüstmeister findet ihr hier:

Bilgewasser: 39 / 22

Dampfdruck: 27 / 73

Schwarzwasser: 63 / 16

Venture Co: 53 / 73

Die Rüstmeister freuen sich über die Listen – und geben dafür 500 Ruf.

Wie viele Listen kann man pro Woche abgeben? Grundsätzlich erhaltet ihr pro Woche und pro Charakter nur eine C.H.E.T.T.-Liste von C.H.E.T.T.. Daher ist es besonders effizient, wenn ihr viele Charaktere auf Stufe 80 habt, um mit jedem davon eure abgeschlossenen Listen bei dem Kartell eurer Wahl einzutauschen. So könnt ihr pro Woche viele Tausend Rufpunkte sammeln und seid deutlich schneller fertig mit dem Ruf-Grind.

Zusätzlicher Grind für mehr C.H.E.T.T.-Listen

Wer nur einen Charakter aktiv spielt, kann allerdings ebenfalls mehrere Listen pro Woche erfüllen, doch das erfordert einen weiteren Grind. Denn in Lorenhall und von einigen Mobs in Tiefen könnt ihr den grünen Gegenstand „C.H.E.T.T.-Karte“ erhalten. Das ist ein recht seltener Drop. Insgesamt 40 davon müsst ihr sammeln, um sie bei C.H.E.T.T. gegen eine weitere C.H.E.T.T.-Liste eintauschen zu können, die ihr in dieser Woche abarbeiten könnt.

Das Farmen von C.H.E.T.T.-Karten ist allerdings nicht effizient. Vermutlich hättet ihr in der Zeit, in der ihr 40 C.H.E.T.T-Karten gesammelt habt, auch einen frischen Charakter auf Stufe 80 ziehen können. Wenn ihr aber ohnehin viel in Lorenhall unterwegs seid, kann diese Methode alle 1-2 Wochen eine zusätzliche C.H.E.T.T.-Liste abwerfen.

Es gibt übrigens noch ein geheimes, fünftes Kartell in Lorenhall – die Düsternisverschmolzenen. Diese müsst ihr allerdings erst mit einer bestimmten Questreihe aus der World of Warcraft freischalten und auch der Ruf-Grind gestaltet sich hier ganz anders.