WoW Patch 11.1 Undermined – Alles zu Release, Raid, Auto-Mount und mehr

Der nächste große Patch von World of Warcraft ist das Update 11.1 Undermined. Wir haben alle Informationen für euch zusammengetragen.

Im Zuge der Warcraft Direct hat Blizzard über die kommenden Inhalte von World of Warcraft gesprochen. Auch wenn bald erst einmal der Patch 11.0.7 ansteht, soll es Anfang 2025 nahtlos mit dem nächsten Update weitergehen. Der Patch 11.1 trägt den Namen „Undermined“ und führt in die Hauptstadt der Goblins: Undermine.

Hinweis: Der Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert, sobald diese verfügbar werden.

Was ist Undermine? Undermine ist die inzwischen legendäre Hauptstadt der Goblins. Bisher wurde sie lediglich in Quest-Texten und Erzählungen der NPCs erwähnt, doch nun wird die Stadt endlich als neues Gebiet zugänglich gemacht.

Das ist das Zentrum aller Goblins und die größten Handelskartelle liegen hier im permanenten Konflikt, um die Vorherrschaft zu erringen:

Dampfdruck

Schwarzwasser

Bilgewasser

Venture Co.

Ihr könnt euch einer dieser Fraktionen anschließen und für das jeweilige Kartell kämpfen, um dem Rest von Undermine zu zeigen, welcher Goblin-Boss die mächtigsten Champions besitzt.

Das Gebiet wird ziemlich urban sein und an allen Ecken und Enden Technologie aufweisen (und jede Menge Explosionen) – immerhin sind Goblins genau dafür bekannt.

Die Anführer der Goblins wollen eure Hilfe – aber wem schließt ihr euch an?

Neues Mount: Ein Turbo-Auto

Zu Goblins passen keine Drachen und auch keine Greifen. Stattdessen braucht es dicke Karren, die ordentlich quietschen, nicht ganz so gut für die Umwelt sind und die durch jede Menge Upgrades aufgemotzt wurden.

In Undermine bekommt ihr ein neues „Reittier“ zur Verfügung – nämlich ein schickes Auto. Das könnt ihr modifizieren und anpassen. Dabei haben eure Veränderungen nicht nur optische Auswirkungen, sondern auch spielerische: Ihr könnt anpassen, ob ihr etwa eine höhere Maximal-Geschwindigkeit wollt, in einer Kurve besser driften könnt oder eine bessere Bodenhaftung habt. Das Auto wird sich nämlich nicht wie ein normales Boden-Mount verhalten, sondern deutlich dynamischer sein – ähnlich wie das Drachenreiten in der Luft.

Insgesamt ist dieses Auto deutlich schneller als gewöhnliche Boden-Reittiere, sodass ihr im Grunde immer eure Karre verwenden wollt, um durch die Straßen von Undermine zu brettern.

Neuer Dungeon: Operation Floodgate

Der Dungeon handelt thematisch von einem Versuch der Goblins, die Schallenden Tiefen zu überfluten, indem der Damm dort gesprengt wird. Die Helden müssen das (natürlich) verhindern.

Der Dungeon wird auch sofort Teil der neuen „Mythisch+“-Rotation sein, die mit Saison 2 startet.

Im neuen Dungeon müsst ihr verhindern, dass die Schallenden Tiefen geflutet werden.

Ebenfalls Teil der Rotation wird „DAS RIESENFLÖZ!!“, ein Dungeon, den viele noch aus Battle for Azeroth kennen dürften. Der passt einfach wunderbar zur Goblin-Thematik.

Neuer Raid: Liberation of Undermine

Der neue Schlachtzug von Patch 11.1 ist „The Liberation of Undermine“ (zu deutsch ca. „Die Befreiung von Undermine“). Insgesamt gibt es hier 8 Bosse, was gegenwärtig der durchschnittlichen Länge von Raids entspricht. Der Endboss ist niemand geringeres als Gallywix, der nach seinem Verschwinden am Ende von Battle for Azeroth nun wieder auftaucht – denn er hat überlebt und sich offenbar in die alte Heimat zurückgezogen.

Gallywix wartet am Ende des 8-Boss-Raids.

Was steckt sonst noch im Patch 11.1? Neben den großen vorgestellten Inhalten bringt der Patch auch noch ein paar kleinere Neuerungen. So gibt es 2 neue Tiefen („Delves“) und alle bestehenden Tiefen erhalten neue Variationen.

Brann Bronzebart erhält saisonale Updates. Offenbar hat man den Plan verworfen, dass man jede Saison einen neuen Begleiter erhält – stattdessen wird Brann jetzt ein wenig überarbeitet, indem er neue Goblin-Schmuckstücke erhält. Ähnlich wie Zek’vir, wird es auch diesmal wieder einen großen Tiefen-Endboss geben.

Wann erscheint Patch 11.1? Ein genaues Release-Datum für Patch 11.1 Undermined gibt es noch nicht. Auf der Roadmap ist allerdings zu sehen, dass der Patch relativ früh im Jahr 2025 erscheinen soll, also vermutlich irgendwann zwischen Januar und März. Wenn Blizzard den bisherigen Rhythmus beibehält, müsste es bereits im Februar soweit sein.

Vorerst geht es aber mit Patch 11.0.7 weiter – der Insel der Sirene.