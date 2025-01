WoW bringt eine Einstellung, die sich Fans seit 20 Jahren wünschen – aber nicht so, wie ihr denkt

Anstatt neue Charakter-Optionen zu bringen, löst World of Warcraft ein uraltes Problem auf andere Art und Weise. Ein neuer Trank soll es richten.

Wenn es um die Möglichkeiten der Charakter-Anpassung geht, dann ist World of Warcraft im Vergleich zu neueren MMORPGs recht eingeschränkt. Zwar wurden in den letzten Erweiterungen immer mehr Optionen für die bestehenden Charakter-Modelle eingebaut, doch viele Dinge, die man heute als „Standard“ sehen würde. Eine der Standard-Einstellungen ist die Anpassung der Charakter-Größe.

In World of Warcraft haben alle Menschen exakt die gleiche Größe, genau so wie alle Tauren, alle Untoten und auch jedes andere Volk im Spiel. Zwei Mitglieder der gleichen Spezies sind immer identisch groß, wenn sie Spieler-Charaktere sind. Doch das kann ein Trank mit Patch 11.1 Undermine(d) beheben.

Was für einen Trank gibt es? Gleich zwei neue Tränke könnt ihr in Patch 11.1 finden, die den Wunsch nach einer angepassten Charaktergröße erfüllen:

Noggenfogger Select UP: Vergrößert euch ein kleines bisschen. Bis zu 10-mal stapelbar.

Noggenfogger Select DOWN: Verkleinert euch ein kleines bisschen. Bis zu 10-mal stapelbar.

Der Effekt eines einzelnen Stapels ist tatsächlich sehr gering. Euer Charakter wächst oder schrumpft dann nur um wenige Zentimeter. Erst mehrere Stapel machen einen wirklich sichtbaren Unterschied aus, sodass eine nahezu exakte Feineinstellung möglich ist.

Gänzlich neu sind diese Effekte nicht. Schon zuvor gab es Spielzeuge und Tränke, um eure Charakter-Größe anzupassen. Doch mit den neuen Noggenfogger-Tränken habt ihr viel mehr unterschiedliche Abstufungen und könnt eurem Charakter genau die Größe verleihen, die er eurer Meinung nach haben soll.

Für wen sind die Tränke dann? Den größten Nutzen von diesen Tränken dürften einmal mehr vor allem Rollenspielerinnen und Rollenspieler haben, die vornehmlich auf RP-Realms anzutreffen sind.

Hier wird allerdings kritisiert, dass die Tränke bisher lediglich eine Dauer von 30 Minuten haben. Das ist für lange RP-Sessions, die gerne mal den ganzen Abend andauern können, doch ein wenig störend. Denn dann ist man alle paar Sätze damit beschäftigt, die korrekte Menge an Tränke neu einzuwerfen, um wieder die passende Charakter-Größe zu haben. Wenn es nach den RP-Fans geht, dürfte die Dauer des Trankes also gerne ordentlich hochgeschraubt werden. Ein wenig hörbares Feedback könnte hier noch entsprechende Erleichterung bringen.

Schon in der Vergangenheit hat Blizzard die Wünsche der RP-Community mit Tränken umgesetzt. So wurde damals spontan ein Trank eingeführt, der es Horde und Allianz ermöglichte, miteinander zu kommunizieren – was für das Rollenspiel ganz neue Möglichkeiten geschaffen hatte.