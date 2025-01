Die neuen Tier-Sets in WoW ernten viel Kritik: „Unkreativ und faul“

Sind Blizzard die Ideen für coole Set-Boni ausgegangen? Das denken viele zu den neuen Tier-Sets in World of Warcraft.

Langsam aber sicher neigt sich in World of Warcraft die erste Saison von The War Within dem Ende entgegen. Zwar dauert es noch einige Wochen, bis der nächste große Patch erscheint, aber schon jetzt lässt sich das Update 11.1 Undermine(d) auf dem PTR testen. Dabei kann man auch einen Blick auf die neuen Tier-Sets werfen. Die Meinungen aus der Community sind allerdings eher gemischt. Denn für viele wirkt es, als wäre Blizzard mit den Tier-Sets „faul“ geworden.

Gerade tummeln sich die WoW-Fans noch auf der Sireneninsel:

Was ist das Problem an den Tier-Sets? Der Dreh- und Angelpunkt des neuen Raids „Die Befreiung von Lorenhall“ ist ein Casino der Goblin-Kartelle. Dementsprechend weisen auch die Tier-Sets einige Effekte auf, die thematisch an Zufall und Glücksspiel angelehnt sind. Doch es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit: Der 2er-Set-Bonus alle Spezialisierungen innerhalb einer Rolle ist sehr ähnlich. Das heißt, dass es im Grunde nur 4 verschiedene 2er-Boni gibt (je einen für Tank, Heiler, Fernkampf-DPS und Nahkampf-DPS).

Als Beispiel für die Ähnlichkeit, hier einmal die Boni für Feuer-Magier, Schatten-Priester und Treffsicherheit-Jäger:

(Feuer-Magier) Eure Schadenszauber haben eine Chance, dass ihr den Jackpot knackt, was die Abklingzeit von Einäschern um 3 Sekunden reduziert. Das Wirken von von Einäschern löst garantiert einen Jackpot mit 200 % Effektivität aus.

(Schatten-Priester) Eure Schadenszauber haben eine Chance, dass ihr den Jackpot knackt, was sofort einen Leerenblitz auf einen Feind mit 200 % Effektivität abfeuert. Das Wirken von Dunkler Aufstieg oder Leereneruption lösen immer einen Jackpot aus.

(Treffsicherheit-Jäger) Eure Schadenszauber haben eine Chance, dass ihr den Jackpot knackt, was den Schaden eurer automatischen Angriffe für 10 Sekunden um 600 % erhöht und die Zeit zwischen automatischen Angriffen um 2 Sekunden reduziert. Das Wirken von Volltreffer löst immer einen Jackpot aus.

Beachtet, dass es sich hierbei noch um Infos vom PTR handelt und sich Details bis zum Release ändern können.

Warum macht Blizzard das? Blizzard will Sets erschaffen, die thematisch gut zueinander passen und alle das gleiche Gefühl vermitteln. Daher gibt es bei den Set-Boni verschiedene Schlüsselbegriffe (wie eben „Jackpot!“ bei Fernkämpfern oder „Siegesserie“ für Nahkämpfer).

Dass alle Set-Boni daher ein wenig „langweiliger“ erscheinen, sorgt zugleich aber auch dafür, dass sich Zweitcharaktere einfacher spielen lassen, weil die grundlegende Mechanik hinter den Schlüsselbegriffen immer sehr ähnlich ist.

Was für Kritik gibt es noch? Ein weiterer, viel diskutierter Kritikpunkt ist bei den Set-Boni für Tanks zu sehen. Denn während Heiler und DPS in der Regel gut mit zufälligen Auslösungen ihrer Set-Boni leben können, ist das bei Tanks häufig ein Problem. Bei Tanks wird der Bonus allerdings immer nur zufällig ausgelöst – mit einer festen Chance, wenn sie Schaden erleiden. Das ist unpraktisch.

Denn starke Defensiv-Fähigkeiten werden vor allem zu ganz speziellen Momenten gebraucht – und nicht irgendwann „zufällig“. Das schmälert den Nutzen für Tanks doch sehr, die sich entsprechend enttäuscht zeigen und hoffen, dass da noch nachgebessert wird.

Ob Blizzard wirklich „keine Ideen“ mehr hatte oder einfach mal etwas ausprobieren wollte, das thematisch gut zusammenpasst und daher bei allen Klassen ähnlich verläuft, muss am Ende wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden. Wie gefällt euch die Idee von „gemeinsamen“ Set-Boni? Eine coole, thematisch passende Sache oder schlicht faul?

Dafür hat der neue Raid aber viele Lösungen für die ganzen Probleme, die es in Schlachtzügen immer gibt!